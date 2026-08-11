Subaru Crosstrek giảm giá hơn 250 triệu đồng

Trong tháng 8/2026, Subaru Việt Nam tiếp tục tung ra chương trình ưu đãi dành cho hàng loạt mẫu xe nhập khẩu, với mức giảm cao nhất lên tới 360 triệu đồng. Nhiều phiên bản Crosstrek và Forester của Subaru hiện có giá bán thực tế thấp hơn đáng kể so với niêm yết, gia tăng sức cạnh tranh trong các phân khúc SUV tại Việt Nam.

Nổi bật nhất là Subaru Crosstrek 2.0 i-S EyeSight e-Boxer Hybrid VIN 2024 với mức ưu đãi lên tới 258 triệu đồng. Khách hàng mua xe còn được hưởng chế độ bảo hành 5 năm không giới hạn số km cùng bộ phụ kiện cao cấp đi kèm, đưa giá bán từ 1,268 tỷ đồng xuống còn 1,029 tỷ đồng trong tháng 8 này.

Trong khi đó, phiên bản Subaru Crosstrek 2.0 i-S EyeSight VIN 2024 cũng được giảm giá 218 triệu đồng, xuống còn 899 triệu đồng. Với các mẫu xe sản xuất năm 2025, Crosstrek hybrid được ưu đãi 178 triệu đồng, có giá mới 1,109 tỷ đồng, còn phiên bản máy xăng giảm 138 triệu đồng, xuống còn 979 triệu đồng.

Subaru Crosstrek 2.0 i-S EyeSight e-Boxer Hybrid VIN 2024 với mức ưu đãi lên tới 258 triệu đồng.

Ở nhóm SUV cỡ C, Forester tiếp tục là mẫu xe sở hữu mức giảm mạnh nhất. Phiên bản Forester 2.0 i-S EyeSight VIN 2024 được giảm trực tiếp 360 triệu đồng, từ 1,199 tỷ đồng xuống còn 839 triệu đồng, đồng thời tặng thêm bộ phụ kiện cao cấp. Đây cũng là mức giá thấp nhất của mẫu SUV này kể từ đầu năm.

Bên cạnh các chương trình ưu đãi, Subaru Việt Nam cũng giới thiệu thế hệ mới của Forester với hai phiên bản 2.5i-L EyeSight và 2.5i-S EyeSight, có giá lần lượt 1,299 tỷ đồng và 1,399 tỷ đồng.

Ở phân khúc xe thể thao, WRX 2.4 CVT tS EyeSight VIN 2025 được điều chỉnh xuống còn 1,779 tỷ đồng, thấp hơn 20 triệu đồng so với giá niêm yết. Mẫu wagon Outback 2.5i-T EyeSight hiện có giá ưu đãi 1,625 tỷ đồng, trong khi bộ đôi coupe BRZ bản số sàn và số tự động được giảm 10 triệu đồng, còn lần lượt 1,559 tỷ đồng và 1,649 tỷ đồng.