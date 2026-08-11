Ra mắt xe côn tay mới Yamaha Y16ZR-R, có bản tem đua cực chất

Yamaha Y16ZR-R mới đã chính thức được ra mắt tại Malaysia với giá 10.888 RM (69,59 triệu đồng), chưa bao gồm phí đường bộ, bảo hiểm và lệ phí đăng ký. Mẫu xe này xuất hiện chưa đầy một tháng sau khi ra mắt tại Việt Nam với tên gọi Exciter 155 VVA, đồng thời được nâng cấp đáng kể so với phiên bản giới thiệu năm 2020.

Y16ZR-R sở hữu thiết kế dàn áo mới cùng cụm đèn pha LED được tinh chỉnh, cho khả năng chiếu sáng sáng và đồng đều hơn. Xe có ba tùy chọn màu gồm Xám Kouka, Xanh Raijin và Đen Yoru, đi kèm chế độ bảo hành hai năm hoặc 20.000 km đối với các lỗi do nhà sản xuất.

Xe sử dụng động cơ xi-lanh đơn 155 cc, làm mát bằng dung dịch, phun xăng điện tử và tích hợp hệ thống van biến thiên VVA. Tỷ số nén được nâng lên 11,6:1, giúp công suất tối đa đạt 18,5 mã lực tại 9.500 vòng/phút, tăng từ 17,7 mã lực trên phiên bản trước, trong khi mô-men xoắn cực đại vẫn ở mức 14,4 Nm tại 8.500 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số 6 cấp và bộ ly hợp chống trượt (assist & slipper clutch). Tỷ số truyền cuối cũng được điều chỉnh với bộ nhông sên dĩa 14/48 răng, giúp xe tăng tốc nhanh hơn, đặc biệt ở dải tốc độ cao.

Yamaha đồng thời tinh chỉnh hệ thống nạp khí thông qua hộp lọc gió có thiết kế đặc biệt và các khe hút gió chuyên dụng, hướng âm thanh về phía người lái nhằm tăng cảm giác phấn khích khi vận hành. Các trang bị đáng chú ý gồm ABS một kênh cho bánh trước và hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, đánh dấu lần đầu Yamaha trang bị công nghệ này trên một mẫu xe underbone.

Thông tin vận hành được hiển thị trên cụm đồng hồ LCD kỹ thuật số thiết kế mới, hỗ trợ kết nối Bluetooth với ứng dụng Y-On. Tương tự Y-Connect, hệ thống này cho phép người dùng nhận thông báo cuộc gọi, tin nhắn, theo dõi lịch bảo dưỡng, dữ liệu hành trình, mức tiêu thụ nhiên liệu và vị trí gần nhất của xe.

Hệ thống phanh và treo gồm phanh đĩa trước 267 mm với kẹp phanh hai piston, phuộc ống lồng phía trước và phanh đĩa sau 267 mm với kẹp phanh một piston, kết hợp giảm xóc đơn Kayaba. Xe sử dụng mâm 17 inch, đi cùng lốp trước 90/80 và lốp sau 120/70.

Bên cạnh phiên bản tiêu chuẩn, Yamaha còn giới thiệu Y16ZR-R Pramac Racing Replica với giá 13.388 RM (85,57 triệu đồng), được sản xuất giới hạn 3.000 chiếc. Phiên bản này sở hữu bộ tem lấy cảm hứng từ đội đua Pramac Racing cùng giảm xóc đơn Öhlins phía sau có thể điều chỉnh. Ngoài những nâng cấp trên, các thông số kỹ thuật khác được giữ nguyên so với Y16ZR-R tiêu chuẩn.