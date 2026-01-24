Ưu nhược điểm dòng MPV Hyundai Stargazer X giá từ 489 triệu đồng

Hyundai Stargazer X hiện đang là dòng xe đa dụng MPV có sức hút với nhiều khách hàng gia đình Việt. Mẫu xe mang thương hiệu Hàn Quốc này có nhiều ưu điểm, giá bán phải chăng với mức khởi điểm chỉ từ 489 triệu đồng. Chính vì thế Stargazer X có khả năng cạnh tranh mạnh trong phân khúc xe MPV.

Ngoại thất táo bạo, hiện đại

Về tổng thể, Hyundai Stargazer X gây ấn tượng với thiết kế táo bạo khi kính chắn gió vát liền mạch với nắp capo kéo dài, tạo cảm giác liền khối cho toàn bộ thân xe. Mẫu xe mang đậm tinh thần SUV với lưới tản nhiệt 3D mạ crom mới, nắp capo dập nổi gân guốc, toát lên vẻ mạnh mẽ và cứng cáp.

So với Stargazer tiêu chuẩn, Stargazer X có kích thước lớn hơn, chiều dài và rộng tăng 35 mm, chiều cao và khoảng sáng gầm tăng 15 mm, đạt kích thước tổng thể 4.495 x 1.815 x 1.710 mm cùng khoảng sáng gầm 200 mm. Xe lấy cảm hứng từ MPV đàn anh Staria, nổi bật với dải đèn LED chạy ngang toàn bộ đầu xe, kết hợp cụm đèn pha full LED tách rời cỡ lớn chiếm gần hết cản trước.

Lưới tản nhiệt hình chữ nhật lớn, cản trước tạo hình chữ X cùng các hốc gió hình thang tăng thêm vẻ thể thao. Những chi tiết đáng chú ý khác gồm tay nắm cửa mạ crom tích hợp nút bấm khóa/mở thông minh và gương chiếu hậu tích hợp đèn xi-nhan.

Nội thất rộng, nhiều trang bị tiện ích

Hyundai Stargazer X sở hữu chiều dài cơ sở 2.780 mm, thuộc nhóm lớn hàng đầu phân khúc, mang lại không gian nội thất rộng rãi và bố trí khoa học cho cả 7 chỗ ngồi, đảm bảo sự thoải mái cho mọi vị trí và thuận tiện sắp xếp hành lý trong những chuyến đi dài. Không gian hàng ghế được tối ưu lớn bậc nhất phân khúc, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng đa dạng của gia đình.

Xe tiên phong trong phân khúc với sạc không dây chuẩn Qi tích hợp làm mát, công suất lên đến 10W, đồng thời là mẫu MPV cỡ nhỏ có hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây. Stargazer X cũng nổi bật khi là mẫu xe duy nhất trong phân khúc được trang bị hệ thống âm thanh Bose cao cấp gồm 8 loa và amply rời. Nội thất sử dụng ghế bọc da chống bám bẩn, kết hợp vật liệu da và nhựa cao cấp, tạo cảm giác sang trọng và bền bỉ. Bảng táp-lô hiện đại với cụm đồng hồ kỹ thuật số thiết kế gọn gàng và màn hình giải trí trung tâm cảm ứng 10,25 inch tích hợp camera lùi.

Stargazer X được trang bị nút khởi động Start/Stop, chìa khóa thông minh và chức năng khởi động từ xa, cho phép làm mát xe trước khi vận hành. Hệ thống điều hòa tự động làm mát nhanh, kết hợp cửa gió cho hàng ghế sau đặt trên cao, mang lại sự dễ chịu cho cả ba hàng ghế. Vô-lăng tích hợp các phím điều khiển giúp tăng tính tiện lợi và an toàn khi lái xe.

So với phiên bản trước, Stargazer X được nâng cấp với phanh tay điện tử và Auto Hold, hỗ trợ dừng, đỗ xe thuận tiện hơn trong đô thị. Xe còn được trang bị kiểm soát hành trình (Cruise Control), đèn tự động, giới hạn tốc độ MSLA, TPMS, camera và cảm biến lùi. Đặc biệt, tất cả các vị trí ngồi đều có cổng sạc USB và khay để đồ, với tổng cộng 31 ngăn chứa đồ, mang đến không gian tiện nghi hàng đầu phân khúc.

Động cơ mượt mà, trang bị an toàn cơ bản

Hyundai Stargazer X được trang bị động cơ xăng hút khí tự nhiên Smartstream G 1.5L, cho công suất 115 mã lực tại 6.300 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại 4.500 vòng/phút.

Động cơ sử dụng kim phun kép, hệ thống quản lý nhiệt thông minh, công nghệ van biến thiên CVVT và bơm nhiên liệu áp suất biến thiên, kết hợp buồng đốt tối ưu giúp đạt hiệu suất mạnh mẽ hàng đầu phân khúc nhưng vẫn tiết kiệm nhiên liệu. Xe dẫn động cầu trước thông qua hộp số vô cấp thông minh iVT do Hyundai phát triển, cải thiện đáng kể nhược điểm của CVT truyền thống, đồng thời giữ được sự mượt mà, linh hoạt và hiệu quả khi vận hành.

Stargazer X được trang bị đầy đủ các công nghệ an toàn như ABS, BA, EBD, ESC, HAC, TCS, VSM cùng hệ thống 6 túi khí. Hệ thống phanh được nâng cấp với phanh đĩa trên cả 4 bánh, kèm cảm biến va chạm trước, tăng độ an toàn và thuận tiện khi dừng, đỗ xe.

Đánh giá chung về ưu nhược điểm

Ưu điểm lớn nhất của Hyundai Stargazer X nằm ở sự cân bằng hài hòa giữa thiết kế, công năng và chi phí. Xe sở hữu ngoại hình khác biệt, không gian nội thất rộng rãi với sàn phẳng, phù hợp cho gia đình có trẻ nhỏ; khả năng vận hành êm ái, dễ điều khiển cũng giúp người mới lái nhanh chóng làm quen. Chi phí sử dụng ở mức dễ chịu nhờ động cơ 1.5L tiết kiệm nhiên liệu, phụ tùng sẵn có và hệ thống đại lý Hyundai rộng khắp, cùng chính sách bảo hành 5 năm hoặc 100.000 km.

Tuy vậy, xe không hướng đến cảm giác lái thể thao do khả năng tăng tốc vừa phải, trang bị an toàn dừng ở mức cơ bản và thiết kế ngoại thất cá tính có thể chưa phù hợp với một số khách hàng trung niên.