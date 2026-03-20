Rộ tin Hyundai Stargazer 2026 sắp ra mắt Việt Nam với ngoại hình "lột xác"

Theo tìm hiểu, một số đại lý Hyundai đã bắt đầu nhận đặt cọc sớm Stargazer 2026 đồng thời tiết lộ mức giá tạm tính của mẫu MPV này dao động khoảng 480–680 triệu đồng, tương đương hoặc nhỉnh hơn đôi chút so với bản hiện hành.

Điểm thay đổi dễ nhận thấy nhất trên Stargazer 2026 nằm ở thiết kế ngoại thất. Sau nhiều tranh cãi về diện mạo ở thế hệ trước, Hyundai đã điều chỉnh phong cách theo hướng trung tính và dễ tiếp cận hơn, đặc biệt ở phần đầu xe với các đường nét vuông vức và cân đối. Tổng thể mới được đánh giá hài hòa hơn, phù hợp với đặc trưng của phân khúc MPV phổ thông – nơi nhóm khách hàng chính là gia đình và người mua xe phục vụ kinh doanh dịch vụ.

Bên trong khoang lái, Stargazer mới được cho là sẽ nâng cấp đáng kể về công nghệ và tiện nghi. Theo thông tin rò rỉ từ đại lý, xe có thể được phân phối với ba phiên bản gồm Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Cao cấp.

Khác biệt giữa các bản chủ yếu nằm ở trang bị như cụm màn hình kép 10,25 inch, ghế chỉnh điện, phanh tay điện tử, gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS hay số lượng túi khí. Tuy nhiên, cấu hình động cơ dự kiến vẫn giữ nguyên loại Smartstream G1.5 dung tích 1.5L, kết hợp hộp số vô cấp và hệ dẫn động cầu trước.

Việc cải tổ thiết kế được xem là bước đi quan trọng giúp Hyundai Stargazer gỡ bỏ một trong những rào cản lớn nhất trước đây. Tuy vậy, bối cảnh thị trường MPV hiện đã khác đáng kể so với thời điểm mẫu xe này ra mắt lần đầu. Người mua hiện đứng trước nhiều lựa chọn hơn, từ các mẫu xe xăng đã xây dựng được thương hiệu vững chắc đến những dòng hybrid tiết kiệm nhiên liệu, thậm chí là MPV thuần điện với chi phí vận hành khác biệt.

Áp lực cạnh tranh khiến một bản nâng cấp, dù đáng chú ý, vẫn chưa đủ để tạo ra bứt phá ngay lập tức về doanh số. Trong những năm gần đây, Stargazer chủ yếu thu hút khách hàng nhờ mức giá dễ tiếp cận hơn là yếu tố thiết kế hay công nghệ. Ở lần làm mới này, Hyundai được cho là sẽ định vị mẫu xe theo hướng phục vụ nhu cầu gia đình nhiều hơn, thay vì tập trung vào nhóm khách mua xe chạy dịch vụ như trước.

Nhìn chung, Stargazer 2026 có thể giúp Hyundai kéo người mua quay trở lại vòng cân nhắc nhờ diện mạo mới và trang bị nâng cấp. Tuy nhiên, để chuyển hóa sự quan tâm thành doanh số thực tế, mẫu MPV này vẫn cần chứng minh sức cạnh tranh trong một phân khúc ngày càng chật chội và biến động nhanh.

