Chi tiết Mitsubishi Xpander Cross bản nâng cấp vừa ra mắt tại Việt Nam

Xe vẫn giữ kiểu thiết kế ca-lăng có phần vuông vức, đậm chất SUV khi đặt cạnh Xpander AT Premium. Các họa tiết mắt cáo cũng to hơn, tạo cảm giác hầm hố, trong khi phía trên sơn đen bóng. Cản trước của xe cũng được tạo hình mới, nhưng vẫn là các hình khối cơ bắp khỏe khoắn hơn. Phía trước cũng có đèn sương mù LED đặt hai bên có phần cân đối hơn.

Phần thân xe tiếp tục mang phong cách SUV đậm nét với các ốp cua bánh sơn đen nhám. Phiên bản này cũng được thiết kế mới bộ mâm hợp kim 17 inch, sơn 2 tông màu thể thao. Ngoài ra, ốp cạnh cửa của xe cũng nổi bật hơn, thiết kế liền mạch với bộ ốp cua bánh.

Phiên bản này cũng đa dụng hơn với giá nóc sơn đen, giúp người dùng có thể lắp thêm các phụ kiện cắm trại, baga nóc khi cần chở thêm vật dụng. Đuôi xe cũng không có nhiều nâng cấp mới, ngoại trừ phần cản sau tạo hình đồng bộ với thay đổi phía trước. Cụm đèn hậu LED tạo hình T-shaped vẫn là tâm điểm của phần đuôi xe.

Bước vào trong, khoang nội thất xe bắt mắt hơn với cách phối 2 tông màu đen – đỏ, cùng với bổ sung các màn hình kỹ thuật số cỡ lớn tương tự bản AT Premium. So với phiên bản tiền nhiệm, Mitsubishi Xpander Cross 2025 vẫn trang bị màn hình lái kỹ thuật số 8 inch, nhưng đã nâng cấp giao diện Xforce thay vì của Pajero Sport.

Tương tự, vô lăng xe cũng được nâng cấp thiết kế của Xforce, thay vì kế thừa đàn anh Pajero Sport. Ngoài ra, Mitsubishi Xpander Cross 2025 cũng nâng cấp màn hình thông tin giải trí cảm ứng 10 inch, đi kèm các kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây hiện đại hơn.

Ghế ngồi được bọc da tích hợp công nghệ giảm hấp thụ nhiệt. Hàng ghế trước chỉnh tay với 6 hướng cho ghế lái và 4 hướng cho ghế hành khách. Tương tự Xpander AT Premium, hàng ghế thứ hai trên Mitsubishi Xpander Cross 2025 cũng nâng cấp tựa đầu cho người ngồi giữa.

Hàng ghế thứ 2 cũng trang bị 1 cổng sạc USB A và 1 cổng sạc USB C, linh hoạt cho nhiều thiết bị di động khác nhau. Hàng ghế thứ ba trên xe vẫn thiết kế gập 50:50, có tựa tay với giá để cốc 2 bên và cổng sạc. Các trang bị khác của xe vẫn bao gồm điều hòa tự động với cửa gió có thể điều chỉnh tốc độ cho hàng ghế sau, phanh tay điện tử và Autohold…

Mitsubishi Xpander Cross được tranh bị khối động cơ xăng, dung tích 1.5L MIVEC cho công suất tối đa 104 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141 Nm, đi kèm hộp số tự động 4 cấp và dẫn động cầu trước. Ngoài ra, xe tiếp tục trang bị Hệ thống kiểm soát vào cua chủ động AYC tăng cường độ ổn định trên đường trơn trượt cũng như vào cua gấp.

Mitsubishi Xpander Cross mới vẫn chưa có các tính năng an toàn chủ động ADAS như Toyota Veloz Cross, Honda BR-V hay Hyundai Stargazer, nhưng phiên bản này đã được nâng cấp 6 túi khí tương tự Xpander AT Premium.

Bên cạnh đó là các tính năng an toàn quen thuộc gồm Hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử ASC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA, camera lùi và cảm biến lùi.​

So với Xpander AT Premium thuần chất MPV, Mitsubishi Xpander Cross 2025 vẫn rất khác biệt khi sở hữu dáng vẻ bụi bặm, mạnh mẽ hơn cùng những option đậm chất SUV hơn như giá nóc, ốp bảo vệ quanh thân xe… sẽ là lựa chọn đáng cân nhắc với những ai đề cao tính linh hoạt, thích ứng nhiều nhu cầu khác nhau.

Mitsubishi Xpander 2025 đẩy người dùng vào thế lựa chọn khá khó khăn giữa 2 phiên bản Cross và AT Premium. Với giá bán 699 triệu đồng, đắt hơn phiên bản AT Premium đến 40 triệu đồng, Xpander Cross có còn hấp dẫn?