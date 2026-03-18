So sánh toàn diện Hyundai Tucson và Honda HR-V

Tại thị trường Việt Nam, Hyundai Tucson và Honda HR-V đều có những ưu thế riêng. Hiện nay, Tucson có 5 phiên bản lựa chọn với giá niêm yết dao động từ 796-989 triệu đồng. Còn Honda HR-V mới 2026 có giá niêm yết dao động từ 1,029-1,25 tỷ đồng. Giá bán thì rõ ràng Tucson có lợi thế hơn HR-V. Tuy nhiên, khi so sánh toàn diện cho thấy hai mẫu SUV này cạnh tranh khá mạnh với nhau.

Về ngoại thất

Hyundai Tucson và Honda HR-V đều có sự nâng cấp mạnh mẽ về thiết kế, nhưng theo hai định hướng khác nhau. Tucson mang phong cách Sensuous Sportiness thiên về sự mạnh mẽ, khỏe khoắn, trong khi HR-V hướng đến vẻ sang trọng, thanh lịch và hiện đại hơn.

Về kích thước, Tucson vượt trội với thông số 4.640 x 1.865 x 1.665 mm, trục cơ sở 2.755 mm, mang lại dáng xe bề thế và không gian rộng rãi hơn. Trong khi đó, HR-V nhỏ gọn hơn (4.385 x 1.790 x 1.590 mm) nhưng đã được tinh chỉnh tăng kích thước so với đời cũ để cải thiện không gian nội thất.

Ở thiết kế đầu xe, Tucson nổi bật với lưới tản nhiệt Parametric Hidden Light tích hợp đèn định vị ẩn độc đáo và đèn LED Projector hiện đại. Ngược lại, HR-V gây ấn tượng với lưới tản nhiệt dạng lát cắt kim cương mạ crom cùng cụm đèn LED thanh mảnh, thiên về sự tinh tế và cao cấp.

Phần thân xe của Tucson mang dáng vẻ năng động với mui dài, mâm 17–19 inch đa dạng và tùy chọn cửa sổ trời toàn cảnh ở bản cao. HR-V lại tạo điểm nhấn riêng với tay nắm cửa sau đặt trên trụ C độc đáo, mâm 5 chấu thể thao và thiết kế tối ưu khí động học, phù hợp với người dùng trẻ.

Ở phía sau, Tucson có thiết kế mới theo hướng thể thao, đi kèm cốp điện thông minh tăng tiện ích sử dụng. Trong khi đó, HR-V nổi bật hơn về nhận diện với cụm đèn hậu LED kéo dài hiện đại, tạo hiệu ứng ánh sáng đặc trưng vào ban đêm.

Hyundai Tucson phù hợp với khách hàng tìm kiếm một mẫu SUV rộng rãi, mạnh mẽ và nhiều trang bị. Còn Honda HR-V hướng đến nhóm người dùng yêu thích thiết kế tinh tế, gọn gàng và phong cách đô thị.

Về nội thất và động cơ

Về trải nghiệm nội thất, HR-V 2026 nổi bật hơn với thiết kế hiện đại, màn hình nổi 8 inch, bảng đồng hồ số 7 inch, ghế Magic Seat linh hoạt và khoang hành lý mở rộng đến 1.000L. Còn bên trong khoang lái của Tucson, điểm nhấn nổi bật là cụm màn hình cong liền mạch lấy cảm hứng từ Hyundai Santa Fe thế hệ mới. Hệ thống này kết hợp hai màn hình 12,3 inch, gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số sau vô-lăng và màn hình giải trí trung tâm, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, mang lại trải nghiệm hiện đại và trực quan cho người dùng.

Về khả năng vận hành, Tucson chiếm ưu thế khi được nâng cấp khung gầm, đi kèm hệ dẫn động 4 bánh HTRAC và đa dạng tùy chọn động cơ (xăng, dầu, turbo), cho công suất từ 156–186 mã lực, phù hợp cả đô thị lẫn địa hình phức tạp. Đặc biệt, bản Turbo có khóa vi sai trung tâm giúp tăng độ bám đường. Trong khi đó, HR-V 2026 tập trung vào hiệu quả và sự êm ái với hệ truyền động hybrid 1.5L, cho tổng công suất 174 mã lực, vận hành mượt mà, tiết kiệm nhiên liệu vượt trội (chỉ khoảng 4,3–4,6L/100 km), phù hợp di chuyển đô thị.

Xét về công nghệ an toàn, cả hai đều được trang bị các gói hỗ trợ lái tiên tiến. Tucson sở hữu Hyundai SmartSense với nhiều tính năng như cảnh báo va chạm, điểm mù, giữ làn, camera 360 và đặc biệt là hệ thống PCA tự động phanh khi lùi – một trang bị nổi bật trong phân khúc. HR-V 2026 trang bị Honda Sensing với các tính năng tương tự như phanh giảm thiểu va chạm, ga tự động thích ứng và hỗ trợ giữ làn, cùng nhiều trang bị an toàn cơ bản.

Đánh giá chung

Hyundai Tucson có kích thước lớn hơn, tạo dáng bề thế và không gian rộng rãi, trong khi HR-V thiết kế gọn, phù hợp đô thị. Về ngoại thất, Tucson nổi bật với lưới tản nhiệt Parametric Hidden Light, còn HR-V gây ấn tượng với thiết kế tinh tế và đèn LED hiện đại. Ở nội thất, HR-V nổi bật với ghế Magic Seat linh hoạt và không gian tối ưu, còn Tucson gây chú ý với cụm màn hình cong kép 12,3 inch hiện đại.

Về vận hành, Tucson mạnh mẽ và đa dụng với nhiều tùy chọn động cơ và dẫn động AWD, trong khi HR-V tiết kiệm nhiên liệu hơn nhờ hệ hybrid; cả hai đều trang bị nhiều công nghệ an toàn, phù hợp nhu cầu sử dụng khác nhau.

Nhìn chung, mẫu xe nào cũng có lợi thế và đều đáng được lựa chọn. Hyundai Tucson phù hợp với người dùng cần một chiếc SUV mạnh mẽ, đa dụng, có khả năng đi địa hình và nhiều lựa chọn động cơ. Ngược lại, Honda HR-V 2026 là lựa chọn lý tưởng cho khách hàng ưu tiên sự tiết kiệm nhiên liệu, công nghệ hybrid và không gian nội thất linh hoạt cho nhu cầu sử dụng hàng ngày.