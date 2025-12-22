Mazda CX-8 có gì đặc biệt để phục vụ khách hàng Việt

Mazda CX-8 đang được nhiều gia đình đông người lựa chọn vì có không gian rộng rãi, đi kèm đầy đủ tiện nghi và động cơ ổn định. Nhưng để sử dụng hết 3 hàng ghế thì không gian để hành lý sẽ bị mất đi đáng kể. Theo nhiều người nhận định mẫu xe 7 chỗ hay 8 chỗ sẽ phục vụ đẹp nhất cho 5 người và hành lý khi đi chơi dài ngày.

Mazda CX-8 chính thức ra mắt tại quê nhà Nhật Bản vào tháng 09/2017, và nhanh chóng trở thành mẫu SUV 7 chỗ được ưa chuộng trên thế giới. Mãi đến tháng 06/2019, mẫu xe mới được giới thiệu đến người dùng Việt Nam.

Nhằm tăng sức cạnh tranh và nâng cao trải nghiệm khách hàng, ngày 7/5/2022, Mazda CX-8 phiên bản facelift đã chính thức được giới thiệu tại đất nước “hình chữ S” với loạt thay đổi ấn tượng, hứa hẹn tiếp tục là một trong những lựa chọn hàng đầu trong phân khúc.

Mazda CX-8 đang được nhiều gia đình đông người lựa chọn vì có không gian rộng rãi.

Mazda CX-8 phiên bản nâng cấp hiện được Thaco Trường Hải phân phối tại Việt Nam theo hình thức lắp ráp trong nước với tất cả 4 phiên bản, đáng chú ý là phiên bản 6 chỗ với hàng ghế thương gia xịn sò. Mẫu SUV 7 chỗ này có phiên bản nâng cấp và giá bán từ 949 triệu đồng, mức giá cạnh tranh trong phân khúc SUV. Mazda CX-8 sẽ đối đầu với các đối thủ như Kia Sorento và Hyundai SantaFe.

Tổng quan ngoại và nội thất

Mazda CX-8 sẽ đối đầu với các đối thủ như Kia Sorento và Hyundai SantaFe.

Kích thước tổng thể dài 4.900 mm, chiều dài trục cơ sở 2.930 mm, mang đến không gian rộng rãi. Về thiết kế, xe có kiểu dáng trẻ trung, hiện đại, với nhiều điểm tương đồng với CX-5. Tuy nhiên, sự khác biệt chủ yếu ở phần đầu, đuôi và thân xe.

Mazda CX-8 sử dụng nền tảng khung gầm Skyactiv của CX-9, với cấu trúc khung gầm liền khối và công nghệ động cơ Skyactiv, giúp xe vận hành ổn định, linh hoạt và tiết kiệm nhiên liệu. Đầu xe mang ngôn ngữ thiết kế KODO với lưới tản nhiệt tổ ong, đèn pha LED mỏng và thiết kế liền khối.

Mazda CX-8 sử dụng nền tảng khung gầm Skyactiv của CX-9.

Xe sở hữu không gian nội thất sang trọng và rộng rãi với ghế bọc da nappa màu nâu đỏ. Vô lăng 3 chấu bọc da tích hợp tính năng sưởi và phím điều khiển tiện lợi. Màn hình đồng hồ đa thông tin 7 inch có chế độ hiển thị thay đổi theo chế độ lái. Màn hình trung tâm 8 inch hỗ trợ kết nối AM/FM, USB, Bluetooth, Apple CarPlay/Android Auto.

Hệ thống âm thanh 10 loa Bose mang lại trải nghiệm âm thanh sống động, cùng hệ thống điều hòa tự động 3 vùng độc lập và cửa gió hàng ghế sau. Hàng ghế trước chỉnh điện tích hợp sưởi và nhớ vị trí, ghế lái có tính năng bơm lưng giúp ổn định khi vào/ra cua. Hàng ghế sau rộng rãi, với 3 tựa đầu và không gian thoải mái cho hành khách cao trên 1m7. Cửa sổ trời giúp không gian thêm thoáng đãng, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên.

Vô lăng 3 chấu bọc da tích hợp tính năng sưởi và phím điều khiển tiện lợi.

Mazda CX-8 được trang bị các tính năng cao cấp hàng đầu trong phân khúc, bao gồm: Ghế lái chỉnh điện 8 hướng, có nhớ 3 vị trí; Ghế hành khách phía trước chỉnh điện 6 hướng; Ghế phụ chỉnh điện 6 hướng; Bệ tỳ tay bọc da nappa sang trọng; Các chế độ lái linh hoạt; Hệ thống điều hòa tự động 3 vùng độc lập; Cửa sổ trời và nhiều trang bị tiện nghi khác.

Vận hành và trang bị an toàn

Mazda CX-8 được trang bị động cơ xăng, dung tích 2.5L thế hệ mới hút khí tự nhiên, cho công suất tối đa 188 mã lực và mô-men xoắn 252 Nm. Xe đi kèm với hộp số tự động 6 cấp và chế độ lái thể thao. Công nghệ GVC Plus giúp xe vận hành êm ái và linh hoạt khi vào cua.

Về mức tiêu thụ nhiên liệu, xe có mức tiêu thụ khoảng 5.8L/100km trên đường trường và 8.2L/100km trên đường hỗn hợp. Mazda cũng được biết đến là hãng xe có mức tiêu thụ nhiên liệu tiết kiệm nhất tại Mỹ, theo đánh giá của cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ (EPA) trong 4 năm liên tiếp.

Mazda CX-8 thế hệ mới còn được trang bị công nghệ an toàn i-Activsense độc quyền, với hệ thống hỗ trợ lái trên đường cao tốc và trong các tình huống kẹt xe (Cruising and Traffic Support).

Xe được trang bị hộp số tự động 6 cấp và chế độ lái thể thao.

Các tính năng an toàn nổi bật như: 6 túi khí, ABS, EBD, EBA, hệ thống cân bằng điện tử DSC, kiểm soát lực kéo TCS, hệ thống khởi hành ngang dốc HLA, cảnh báo thắt dây an toàn hàng ghế trước & sau, cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước & sau, phanh điện tử tích hợp Auto Hold, gương chiếu hậu chống chói tự động, cảm biến áp suất lốp, camera 360 độ, khóa cửa tự động, hỗ trợ giữ làn đường LDWS & LAS, hỗ trợ phanh chủ động SCBS F&R, cảnh báo người lái mất tập trung, và nhiều trang bị khác.

Đánh giá nhanh

Mazda CX-8 là lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc SUV 7 chỗ nhờ thiết kế tinh tế, phù hợp với khách hàng ưa chuộng sự sang trọng, cùng trang bị tiện nghi đầy đủ cho gia đình. Tuy nhiên, Mazda CX-8 2025 không có nhiều thay đổi đột phá về thiết kế, vận hành hay công nghệ.

Xe sở hữu nhiều điểm mạnh vượt trội với diện mạo thời thượng, độ an toàn cao cùng loạt trang bị hiện đại và khả năng vận hành mượt mà trên mọi điều kiện địa hình. Trên sàn đấu crossover tầm trung, Mazda CX-8 sẽ là lựa chọn đáng lưu tâm dành cho những ai đang tìm kiếm một mẫu SUV 7 chỗ chạy phố và đề cao trải nghiệm người dùng.

Trong bối cảnh phân khúc SUV 7 chỗ ngày càng cạnh tranh gay gắt, đặc biệt với sự nâng cấp mạnh mẽ của các đối thủ như Hyundai Santa Fe và Ford Everest, CX-8 sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách.

Trên thực tế, những mẫu xe 7 chỗ gia đình thường chỉ phục vụ cho tất cả 7 thành viên khi di chuyển trong nội thành. Còn nếu đi tỉnh hay di chuyển các hành trình dài ngày thì chiếc Mazda CX-8 chỉ nên phục vụ cho nhóm từ 5 đến 6 người để có thêm không gian sắp xếp hành lý.

Bảng giá các phiên bản của dòng xe Mazda CX-8 như sau: