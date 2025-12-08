Những điểm nhấn nổi bật của Mazda CX-8, giá từ 969 triệu đồng

Mazda CX-8 có kích thước dài 4.900 mm và trục cơ sở 2.930 mm, tạo cảm giác bề thế và mang đến không gian nội thất rộng rãi. Thiết kế ngoại thất của xe mang phong cách trẻ trung, bắt mắt và rất thời thượng. Tuy nhiên, sự tương đồng với CX-5 khiến người dùng khó nhận ra điểm khác biệt giữa hai mẫu xe nếu không quan sát kỹ.

CX-8 sử dụng nền tảng khung gầm SkyActiv của CX-9 và có cùng chiều dài cơ sở 2.930 mm. Xe sở hữu kích thước tổng thể 4.900 x 1.840 x 1.690 mm và cấu trúc khung gầm liền khối kết hợp động cơ SkyActiv cho khả năng vận hành ổn định, linh hoạt và tiết kiệm nhiên liệu. Phần đầu xe theo ngôn ngữ thiết kế KODO với lưới tản nhiệt dạng tổ ong và cụm đèn pha LED mảnh liền khối, mang hơi hướng xe châu Âu.

Bên trong khoang cabin, CX-8 gây ấn tượng với chất liệu da Nappa màu nâu đỏ và không gian sang trọng vượt trội. Nội thất được tối ưu cho 7 người ngồi, thuộc nhóm các mẫu SUV 7 chỗ fullsize có chiều dài cơ sở lớn nhất phân khúc. Nhiều chi tiết ốp gỗ tự nhiên và bố trí cabin mang tính công thái học tạo sự thoải mái cho người dùng.

Hàng ghế trước thiết kế ôm lưng, chỉnh điện và nhớ vị trí, mang lại sự thoải mái trên các hành trình dài. Hàng ghế thứ hai có cổng USB và điều chỉnh điều hòa độc lập, trong khi bản 6 chỗ có ghế dạng thương gia với sưởi ghế, bệ tỳ tay riêng và hộc chứa đồ rộng.

Hàng ghế thứ ba được thiết kế đủ thoải mái cho hai người lớn và vẫn còn không gian để hành lý. Xe được trang bị vô-lăng bọc da có sưởi, cửa sổ trời, sạc không dây Qi, điều hòa tự động 3 vùng và màn hình giải trí 8 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây cùng hệ thống âm thanh 10 loa Bose. CX-8 còn có màn hình HUD hiển thị tốc độ trên kính lái.

Xe trang bị động cơ xăng 2.5L hút khí tự nhiên, công suất 188 mã lực và mô-men xoắn 252 Nm kết hợp hộp số tự động 6 cấp và chế độ lái thể thao. Mức tiêu thụ nhiên liệu của động cơ 2.5L đạt 5,7–6 l/100 km đường hỗn hợp, 5,2–5,5 l/100 km ngoài đô thị và 8–9 l/100 km trong nội thành.

Mazda CX-8 được trang bị hệ thống an toàn toàn diện với 6 túi khí và các công nghệ phanh ABS, EBD, EBA. Xe có hệ thống cân bằng điện tử DSC, kiểm soát lực kéo TCS và hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA. Trang bị an toàn bị động và chủ động còn bao gồm cảnh báo thắt dây an toàn cho cả hai hàng ghế, cảm biến đỗ xe trước sau, phanh điện tử tích hợp Autohold và gương chiếu hậu chống chói.

Xe được bổ sung cảm biến áp suất lốp, camera 360 độ, khóa cửa tự động và các hệ thống hỗ trợ giữ làn LDWS/LAS cùng phanh chủ động SCBS trước và sau. Ngoài ra, CX-8 còn có tính năng cảnh báo người lái mất tập trung và nhiều trang bị an toàn nâng cao khác.

Nhìn chung, Mazda CX-8 nổi bật với kích thước lớn và trục cơ sở dài, mang lại không gian nội thất rộng rãi và cảm giác sang trọng nhờ da Nappa và thiết kế công thái học. Khả năng vận hành ổn định, linh hoạt cùng mức tiêu hao nhiên liệu tiết kiệm là ưu điểm lớn nhờ nền tảng SkyActiv và động cơ 2.5L.

Xe mang đến trải nghiệm tiện nghi vượt trội với ghế ngồi thoải mái ở cả ba hàng, nhiều trang bị cao cấp như HUD, sạc không dây, âm thanh Bose và điều hòa 3 vùng. Bên cạnh đó, gói an toàn toàn diện với camera 360 độ, i-Activsense và loạt công nghệ hỗ trợ hiện đại giúp CX-8 trở thành mẫu SUV 7 chỗ đáng chọn trong phân khúc.