Hyundai SantaFe được ưu đãi ra sao trong tháng này

Hyundai mở màn năm 2026 bằng loạt ưu đãi "khủng", trong đó SantaFe giảm kỷ lục 220 triệu đồng. Thị trường ô tô Việt Nam tháng 3/2026 chứng kiến những điều chỉnh mới từ phía các nhà phân phối. Hyundai Santa Fe ra mắt lần đầu tiên vào năm 2001 và nhanh chóng thành công tại xứ sở Hoa Kỳ cũng như nhiều nước trên thế giới. Hiện xe đang ở vòng đời thứ 5, được giới thiệu tới người tiêu dùng Việt Nam vào ngày 18/9/2024.

Thế hệ thứ 5 hoàn toàn mới của Santa Fe tại Việt Nam được lắp ráp bởi liên doanh Hyundai Thành Công ở nhà máy Ninh Bình với 5 phiên bản và 7 tùy chọn màu ngoại thất, gồm: Đen, Trắng, Đỏ đô, Bạc, Vàng cát, Xanh nước biển và Xanh lục bảo. Đối thủ cạnh tranh với Hyundai Santa Fe có thể kể đến: Honda CR-V, Toyota Fortuner, Mazda CX-8, Ford Everest, Nissan X-Trail, Mitsubishi Pajero Sport,...

Ngoài ra, mẫu sedan hạng B Accent nhận ưu đãi 64 triệu đồng, trong khi các dòng SUV khác như Palisade, Tucson và Creta đều có mức giảm giá hấp dẫn. Đặc biệt, mẫu SUV Hyundai Santa Fe nhận mức ưu đãi cao nhất lên đến 220 triệu đồng. Mẫu MPV 7 chỗ dành cho gia đình Hyundai Stargazer cũng được hỗ trợ tới 96 triệu đồng.

Theo đại diện đơn vị phân phối, giai đoạn sau Tết Nguyên đán thường là lúc thị trường đi vào nhịp vận hành ổn định. Việc triển khai ưu đãi kép trong thời điểm này nhằm hỗ trợ khách hàng và các doanh nghiệp chủ động hơn trong kế hoạch đầu tư phương tiện mới phục vụ nhu cầu di chuyển gia tăng trong năm.

Hyundai Santa Fe là thế hệ hoàn toàn mới với sự lột xác hoàn toàn, gần như không còn bất kỳ vương vấn nào với thế hệ cũ về cả thiết kế, trang bị cho đến động cơ. Xe sở hữu các thông số dài x rộng x cao lần lượt là 4.830 x 1.900 x 1.720/1.770/1.780 (mm), tức dài hơn 45 mm, cao hơn 50 mm so với bản cũ. Trục cơ sở của xe cũng tăng thêm 50 mm khi đạt 2.815 mm.

Tổng thể ngoại hình của Hyundai Santa Fe thế hệ mới mang phong cách thiết kế ngoại thất boxy khối hộp với những đường nét vuông vức thay vì bo tròn như trước. Các chi tiết mô phỏng hình chữ "H" xuất hiện tại nhiều khu vực như hệ thống đèn chiếu sáng trước/sau, cản trước.

Hệ thống treo trước và sau của xe cũng được cải tiến vật liệu, nhờ đó đạt độ ổn định tốt hơn, đồng thời độ rung cũng giảm hơn đáng kể so với thế hệ cũ. Đuôi xe là khu vực nhận được sự chú ý nhiều nhất tại thời điểm Hyundai Santa Fe mới ra mắt toàn cầu khi sở hữu thiết kế dễ liên tưởng đến các dòng xe sang mang thương hiệu Land Rover, đặc biệt là dòng Defender. Song, đây cũng là nơi diễn ra nhiều tranh luận trái chiều về tính thẩm mỹ của xe.

Nội thất Hyundai Santa Fe hoàn toàn mới mang thiết kế đồng nhất với ngoại thất khi những đường nét vuông vức vẫn là yếu tố chủ đạo trong mọi tạo hình. Điều này được thể hiện rõ nét từ khu vực táp-lô bày trí theo phương ngang với cặp màn hình có độ phân giải cao, là sự tích hợp giữa cụm đồng hồ đo kỹ thuật số và màn hình thông tin giải trí cảm ứng cùng kích thước 12,3 inch. Phía dưới bố trí màn hình cảm ứng có chức năng điều khiển hệ thống điều hòa và một số tính năng khác.

Hyundai Santa Fe thế hệ mới tại Việt Nam đã loại bỏ động cơ dầu, chỉ còn lại động cơ xăng với thông số như sau: Động cơ xăng, dung tích 2.5L Smartstream Theta III đi kèm hộp số tự động 8 cấp, cho công suất 194 mã lực và mô-men xoắn cực đại 246 Nm. Tiếp theo là động cơ xăng, dung tích 2.5L tăng áp, đi kèm hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp ướt (8DCT), cho công suất 281 mã lực (lớn nhất phân khúc) và mô-men xoắn cực đại 422 Nm.

Với chính sách mới cho từng dòng sản phẩm cụ thể thay vì thay đổi đồng loạt, nhằm phù hợp với kế hoạch kinh doanh trong giai đoạn đầu năm. Trong tháng 3/2026, phần lớn các mẫu xe duy trì mức ưu đãi tương đương giai đoạn cuối năm trước.

Tuy nhiên, ở phân khúc xe cỡ lớn, mức điều chỉnh có phần mạnh tay hơn. Hyundai Santa Fe ghi nhận mức hỗ trợ nâng từ 180 triệu lên 220 triệu đồng. Tại một số đại lý khu vực phía Bắc, mức giảm thực tế có thể cao hơn tùy thuộc vào đời xe (VIN) và lượng tồn kho thực tế của từng đơn vị.

Theo đó, khách hàng sẽ được hưởng thời gian bảo hành lên tới 8 năm hoặc 120.000 km, tùy theo điều kiện nào đến trước. Đây là một phần trong kế hoạch duy trì sức cạnh tranh của hãng khi thị trường bước vào giai đoạn mua sắm tập trung.

Ngoài ra, trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam không ngừng phát triển, hành vi tiêu dùng đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng ưu tiên các giải pháp sở hữu xe toàn diện, đồng bộ giữa sản phẩm, dịch vụ và tài chính, việc HTV phối hợp với các đơn vị bảo hiểm ra mắt gói Auto Care mang đến cho khách hàng nhiều lựa chọn linh hoạt hơn, đồng thời đảm bảo sự thống nhất về chất lượng dịch vụ, quy trình bồi thường và trải nghiệm chính hãng.

Gói hỗ trợ được triển khai đồng bộ trên toàn quốc, với quy trình bồi thường được tinh giản và xử lý nhanh chóng. Việc cấp mới và tái tục bảo hiểm cũng được thực hiện linh hoạt ngay tại cơ sở chính hãng, mang đến sự tiện lợi tối đa trong suốt quá trình sở hữu xe.

Gói Auto Care không chỉ là một sản phẩm bảo hiểm thông thường mà còn là bước đi nhằm xây dựng hệ sinh thái toàn diện, từ sản phẩm xe hơi đến dịch vụ sửa chữa và tài chính, giúp khách hàng sở hữu xe Hyundai yên tâm hơn và đặc biệt trong bối cảnh các dòng sản phẩm xe Hàn đang ghi nhận nhiều tín hiệu thị trường tích cực ngay từ đầu năm 2026.

Các điều chỉnh giảm giá sâu cho dòng xe cao cấp như SantaFe hay kéo dài thời hạn bảo hành cho xe phổ thông được xem là giải pháp để cân bằng lượng hàng tồn kho và đáp ứng nhu cầu thực tế của từng nhóm khách hàng.