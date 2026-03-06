Santa Fe trở thành “phòng thí nghiệm” cho tư duy thiết kế mới của Hyundai

Hyundai đã gây chú ý trong phiên bản nâng cấp (facelift) của mẫu SUV Santa Fe vào năm 2024 với thiết kế vuông vức. Giờ đây, công ty lại mang đến một số thay đổi đáng chú ý khác đối với Santa Fe dựa trên những phát hiện phiên bản thử nghiệm đang chạy thử trong điều kiện băng giá tại Châu Âu.

Mặc dù được ngụy trang kỹ lưỡng, báo cáo cho thấy phần đầu xe đã được thiết kế lại với cụm đèn pha hình khối vuông, thay thế cho dải đèn LED ban ngày hình chữ H trước đây. Các cụm đèn mới nhỏ hơn và được đặt thấp hơn, tạo điều kiện cho lưới tản nhiệt mở rộng. Bên cạnh đó, dải đèn LED ban ngày dạng dọc cũng đảm nhiệm vai trò đèn xi-nhan.

Do được ngụy trang, một số chi tiết khác của Santa Fe phiên bản nâng cấp vẫn chưa rõ ràng, nhưng có vẻ Hyundai sẽ điều chỉnh thiết kế hốc gió trung tâm hình chữ nhật, với hốc gió mới bên dưới có cảm biến trung tâm nổi bật hơn. Ở phía sau, đèn hậu hình chữ H đã được thay thế bằng các cụm đèn hậu đặt dọc, đồng bộ với thiết kế đầu xe, trong khi cản sau cũng có nhiều đường cong hơn so với phiên bản hiện tại.

Hình ảnh về phần khoang nội thất của xe vẫn chưa được đưa ra, tuy nhiên giới chuyên gia hy vọng rằng công ty Hàn Quốc có thể mang đến một số nâng cấp cho sản phẩm của mình. Theo đó, Santa Fe phiên bản nâng cấp có thể sẽ được trang bị hệ thống thông tin giải trí mới mang tên Pleos Connect, dựa trên nền tảng Android Automotive OS, mà Hyundai sẽ lần đầu tiên cho ra mắt trong năm nay.

Thông tin chi tiết về Santa Fe phiên bản nâng cấp vẫn còn hạn chế, nhưng các bức ảnh chạy thử trước đó cho thấy mẫu crossover này có thể được trang bị hệ truyền động mới dạng mở rộng phạm vi hoạt động (EREV). Ngoài ra, xe cũng có khả năng tiếp tục sử dụng các tùy chọn động cơ hiện tại, bao gồm động cơ xăng 4 xi-lanh tăng áp 2.5L với công suất 277 mã lực và mô-men xoắn 421Nm, cùng phiên bản hybrid sử dụng động cơ tăng áp 1.6L với tổng công suất 231 mã lực và mô-men xoắn 367Nm.