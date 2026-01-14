Cận Tết Nguyên đán 2026, Mazda CX-8 đầy chợ mạng: Giá từ 680 triệu đồng

Càng sát Tết Nguyên đán 2026, thị trường xe cũ trên các chợ mạng càng trở nên sôi động, trong đó Mazda CX-8 là cái tên xuất hiện với tần suất dày đặc. Mẫu SUV 7 chỗ này được rao bán trải dài từ Bắc vào Nam, mức giá dao động chủ yếu quanh mốc 680 - 690 triệu đồng, tạo nên một mặt bằng khá rõ ràng cho người mua tham khảo trước kỳ nghỉ lễ.

Một số tin rao bán Mazda CX-8. (Ảnh chụp màn hình)

Ghi nhận trên các nền tảng mua bán xe cũ, Mazda CX-8 đời 2019 - 2020 chiếm số lượng lớn. Chẳng hạn, một chiếc Mazda CX-8 Luxury sản xuất năm 2019 đang được rao tại TP.HCM với giá 680 triệu đồng. Xe lắp ráp trong nước, màu trắng, sử dụng động cơ xăng 2.5L, số tự động, cấu hình 7 chỗ, odo khoảng 68.000Km. Người bán nhấn mạnh tình trạng xe “chất”, không đâm đụng, không ngập nước, odo chuẩn và có thể thương lượng thêm.

Cũng là bản Mazda CX-8 Luxury 2019 nhưng tại Đà Nẵng, giá chào bán nhỉnh hơn một chút, ở mức 685 triệu đồng. Xe đã chạy khoảng 86.000Km, động cơ xăng 2.5L, số tự động, 7 chỗ. Người rao giới thiệu đây là xe một chủ mua mới từ đầu, lăn bánh chủ yếu trong đô thị, bánh và lốp còn nguyên bản theo xe, phù hợp với người mua cần không gian rộng cho gia đình dịp Tết.

Ảnh thực tế một chiếc Mazda CX-8 đời 2019 được rao bán.

Với đời xe mới hơn, Mazda CX-8 Luxury 2020 cũng xuất hiện khá nhiều. Một chiếc đang được rao tại Bình Dương với giá 688 triệu đồng. Xe màu trắng, lắp ráp trong nước, máy xăng 2.5L, số tự động, 7 chỗ, Odo khoảng 70.000Km. Theo mô tả, xe thuộc diện một chủ từ mới, nội thất còn giữ khá tốt, người bán cam kết tình trạng kỹ thuật ổn định, phù hợp cho khách mua sử dụng ngay.

Ở khu vực phía Bắc, nguồn cung Mazda CX-8 cũng không hề ít. Tại Hải Phòng, một chiếc Mazda CX-8 Luxury 2019 đang được chào giá 690 triệu đồng. Xe đã chạy khoảng 80.000Km, máy xăng 2.5L, số tự động, 7 chỗ. Người bán cho biết xe do gia đình sử dụng, bán đủ giấy tờ, sẵn sàng bao kiểm tra chính hãng hoặc gara bất kỳ, kèm cam kết bằng văn bản về việc không đâm va và không ngập nước.

Cùng mức giá 690 triệu đồng, tại Hà Nội cũng có một chiếc Mazda CX-8 Luxury đời 2020 được rao bán. Xe màu trắng, lắp ráp trong nước, động cơ xăng 2.5L, số tự động, 7 chỗ, odo khoảng 90.000Km. Người bán giới thiệu xe còn “zin 100%”, không tai nạn, không ngập nước, máy số khung gầm được cam kết rõ ràng, hướng đến nhóm khách mua xe gia đình dịp cận Tết.

Việc Mazda CX-8 xuất hiện dày đặc trên chợ mạng thời điểm cận Tết Nguyên đán 2026 phản ánh rõ xu hướng đổi xe của nhiều gia đình sau vài năm sử dụng. Với mức giá từ 680 triệu đồng, người mua có thêm nhiều lựa chọn SUV 7 chỗ rộng rãi, vận hành ổn định, trang bị đủ dùng cho nhu cầu đi lại và du xuân. Tuy vậy, trước khi xuống tiền, người mua vẫn nên kiểm tra kỹ tình trạng thực tế, lịch sử bảo dưỡng và giấy tờ xe để tránh rủi ro, nhất là trong giai đoạn mua bán sôi động cuối năm.