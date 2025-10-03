Những điểm sáng của dòng SUV Hyundai Santa Fe giá trên 1 tỷ đồng

Hyundai Santa Fe 2025 được phân phối tại thị trường Việt Nam với 5 phiên bản khác nhau. Đó là các phiên bản: SantaFe Exclusive, SantaFe Prestige, SantaFe Calligraphy 2.5 7 chỗ và SantaFe Calligraphy 2.5 6 chỗ. Tuy khi mới ra mắt, SantaFe tạo ra những tranh luận nóng xung quanh thiết kế đuôi xe vuông vức ít chất nghệ thuật, nhưng về tổng thể Hyundai SantaFe có nhiều ưu điểm nổi bật.

Dòng SUV này sở hữu phong cách thiết kế sang trọng, thể thao với các đường nét dứt khoát và hiện đại. Lưới tản nhiệt mở rộng kết hợp hài hòa cùng hệ thống đèn LED chữ H đặc trưng, tạo điểm nhấn nổi bật cả ở đầu và đuôi xe.

Chủ đề thiết kế “CROSS THE LINE” mang đến sự cân bằng giữa tính thực dụng trong đô thị và khả năng chinh phục địa hình. Xe có dáng vẻ vuông vức, bệ vệ, gợi liên tưởng đến các mẫu SUV cao cấp như Land Rover Defender.

Thân xe mạnh mẽ với mâm hợp kim 21 inch, ốp lốp đen kéo dài và các chi tiết đồng màu, trong khi đèn hậu LED đặt thấp cùng ống xả mạ crôm mang lại diện mạo độc đáo, đậm chất off-road. Bên trong, không gian nội thất rộng rãi với chiều dài 4.770mm được trau chuốt bằng vật liệu cao cấp như da lộn, gỗ và chrome, bố trí tinh tế tại các điểm tiếp xúc chính.

Thiết kế tổng thể đồng nhất với ngoại thất nhờ các đường nét hình chữ H, đồng thời tích hợp nhiều tiện ích hiện đại như màn hình cảm ứng lớn, Apple CarPlay, Android Auto, điều khiển giọng nói và hệ thống âm thanh cao cấp. Hàng ghế thứ hai dạng thương gia có điều hòa và cổng sạc riêng, hàng ghế thứ ba được cải tiến mang lại sự thoải mái tốt hơn, phù hợp cho trẻ em hoặc người có vóc dáng nhỏ.

Khoang hành lý dung tích 725 lít, có thể mở rộng linh hoạt nhờ hàng ghế gập phẳng, đáp ứng tốt cho những chuyến đi xa. Xe còn được trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian HTRAC và khung gầm cải tiến, giúp vận hành ổn định, an toàn trên nhiều loại địa hình.

Gói công nghệ an toàn Hyundai Smartsense với các tính năng như cảnh báo điểm mù BSD, cảnh báo phương tiện cắt ngang RCCA và khóa an toàn SAE mang đến sự an tâm tối đa khi sử dụng. SantaFe 2025 nhìn chung nổi bật với phong cách sống năng động, sang trọng và linh hoạt trong phân khúc SUV.

Bảng thông số kỹ thuật của Hyundai Santa Fe: