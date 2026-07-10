Lamborghini tự chế từ bùn và xe Nissan cũ của nhóm YouTuber Việt lên báo ngoại

Trong bài viết mới đây, chuyên trang ô tô MotorBiscuit (Mỹ) dành sự chú ý cho dự án chế tạo siêu xe Lamborghini Revuelto của nhóm YouTuber Việt Nam "NHẾT TV". Theo bài báo, thay vì bỏ ra số tiền lên tới hàng triệu USD để sở hữu siêu xe hybrid V12 này, nhóm đã lựa chọn tự chế tạo một phiên bản mô phỏng bằng những vật liệu phổ thông cùng động cơ lấy từ một chiếc Nissan cũ.

Lamborghini tự chế từ bùn và xe Nissan cũ của nhóm YouTuber Việt.

MotorBiscuit cho biết, nhóm NHẾT TV mất khoảng 350 ngày để hoàn thiện dự án. Không giống nhiều bản độ chỉ thay đổi phần ngoại thất trên nền một mẫu xe có sẵn, chiếc Revuelto này được chế tạo gần như từ đầu, từ khung gầm, thân vỏ đến nhiều chi tiết cơ khí.

Quá trình chế tạo bắt đầu bằng việc hàn một bộ khung thép ống theo thiết kế riêng. Để tái hiện những đường nét góc cạnh đặc trưng của Lamborghini Revuelto, nhóm sử dụng đất sét đắp lên khung thép, sau đó tạo hình thủ công từng chi tiết thân xe. Khi hình dáng hoàn thiện, các lớp sợi thủy tinh và nhựa được phủ lên bề mặt để tạo thành phần vỏ xe. Sau khi vật liệu đông cứng, lớp đất sét bên trong được loại bỏ, tiếp đó là quá trình chà nhám và hoàn thiện bề mặt.

Quá trình chế tạo bắt đầu bằng việc hàn một bộ khung thép ống theo thiết kế riêng.

Nguồn sức mạnh của chiếc xe đến từ động cơ V6 lấy từ một chiếc sedan Nissan đã qua sử dụng. Sau khi tháo dỡ xe "hiến tạng", nhóm tiếp tục chế tạo hệ thống treo, các tay đòn điều khiển, đồng thời gia công hệ thống ống xả đặt giữa nhằm mô phỏng thiết kế của Lamborghini Revuelto nguyên bản.

Khoang nội thất cũng được hoàn thiện với ghế ngồi kiểu thể thao do nhóm tự chế tạo, bọc vật liệu màu đen và cam. Bên ngoài, xe được sơn màu xanh lá cây nổi bật, đi kèm cửa mở kiểu cắt kéo, đèn LED định vị ban ngày và cánh gió sau có thể hoạt động.

Nhóm NHẾT TV mất khoảng 350 ngày để hoàn thiện dự án.

Theo MotorBiscuit, dù không thể đạt hiệu suất như Lamborghini Revuelto nguyên bản với hệ truyền động hybrid V12 cho công suất hơn 1.000 mã lực, bản sao do nhóm YouTuber Việt thực hiện vẫn gây ấn tượng nhờ mức độ hoàn thiện cũng như khối lượng công việc thủ công trong suốt gần một năm. Chuyên trang này đánh giá thành quả của NHẾT TV là minh chứng cho sự sáng tạo và khả năng chế tạo của những người thực hiện.