Xe ga mới "thách thức" SH160i với loạt trang bị cao cấp, giá hợp lý

Về thiết kế, SYM JET SL+ 158 2026 sở hữu diện mạo mang phong cách thể thao với phần đầu xe được tạo hình góc cạnh. Hệ thống chiếu sáng phía trước sử dụng cụm đèn LED projector kép, trong khi phần yếm xe và đuôi xe được thiết kế theo hướng tăng tính khí động học. Xe vẫn duy trì sàn để chân phẳng cùng khu vực để chân rộng nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng trong đô thị.

Bảng đồng hồ là màn hình LCD kỹ thuật số, hiển thị các thông số vận hành cơ bản. Khoang chứa đồ dưới yên được thiết kế với dung tích đủ để chứa mũ bảo hiểm cùng các vật dụng cá nhân thông dụng. Xe cũng được trang bị bộ khung thép ống mới nhẹ hơn 10% so với thế hệ trước, đồng thời cải thiện khả năng vận hành ổn định khi vào cua.

Hệ thống an toàn và hỗ trợ lái là một trong những điểm được SYM tập trung trên JET SL+ 158 2026. Xe được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) hai kênh, hệ thống kiểm soát lực kéo (Traction Control) cùng hệ thống điều khiển dựa trên cảm biến quán tính IMU. Một số phiên bản còn được bổ sung tính năng chống bốc đầu (Anti-Wheelie) và các chức năng hỗ trợ khi vào cua.

Cung cấp sức mạnh cho xe là động cơ xi-lanh đơn dung tích 158cc, 4 van, làm mát bằng dung dịch. Động cơ sản sinh công suất tối đa 16,3 PS. Theo số liệu công bố, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của xe đạt khoảng 47 km/lít. Bên cạnh phiên bản 158cc, SYM cũng phân phối JET SL+ 2026 với tùy chọn động cơ 125cc nhằm mở rộng lựa chọn cho khách hàng.

Tại Đài Loan, SYM JET SL+ 158 có giá khởi điểm 103.000 Tân Đài tệ - khoảng 84 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.