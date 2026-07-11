Yamaha YZF-R7 2026 ra mắt: Bổ sung loạt công nghệ mới, “chất chơi” hơn trên đường phố

YZF-R7 2026 có kích thước gọn với các đường nét mang phong cách đặc trưng của dòng R-Series. Cụm đèn pha sử dụng thiết kế mới theo hướng tối giản. Dàn áo được thiết kế theo nguyên lý khí động học nhằm giảm lực cản không khí và tăng độ ổn định khi vận hành ở tốc độ cao.

Xe sử dụng động cơ CP2 dung tích 689 cc, cấu hình hai xi-lanh song song, trục khuỷu Crossplane, DOHC và làm mát bằng dung dịch. Yamaha cho biết động cơ này được tinh chỉnh để tạo mô-men xoắn trong dải vòng tua sử dụng thông thường, đồng thời duy trì khả năng vận hành trong các điều kiện sử dụng trên đường phố và đường đua.

Hệ thống điều khiển bướm ga điện tử YCC-T (Yamaha Chip Controlled Throttle) cũng được trang bị trên YZF-R7 2026. Theo nhà sản xuất, hệ thống này kiểm soát độ mở bướm ga bằng điện tử nhằm cải thiện khả năng phản hồi của động cơ. Yamaha cũng điều chỉnh hệ thống truyền động và âm thanh đường nạp trên phiên bản mới.

Một trong những thay đổi trên YZF-R7 2026 là việc bổ sung cảm biến quán tính IMU sáu trục. Hệ thống này hoạt động cùng Yamaha Ride Control (YRC) để điều khiển các hệ thống điện tử của xe theo trạng thái vận hành. Người lái có thể lựa chọn năm chế độ vận hành gồm Sport, Street, Rain, Custom và Track.

Mẫu xe được trang bị các hệ thống hỗ trợ người lái như kiểm soát lực kéo (Traction Control System), kiểm soát trượt (Slide Control System), kiểm soát bốc đầu (Lift Control), quản lý phanh động cơ (Engine Brake Management), Brake Control và Back Slip Regulator. Ngoài ra, xe còn được trang bị Quick Shifter hai chiều, Launch Control và chức năng tắt ABS bánh sau (Rear ABS OFF) khi sử dụng trong điều kiện phù hợp.

Tại Thái Lan, YZF-R7 2026 được bán với mức giá từ 345.000 baht - khoảng 272 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt.