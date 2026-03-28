Công nghệ pin mới của Trung Quốc: Sạc nhanh đến khó tin

Sự phát triển của công nghệ pin mới từ BAIC diễn ra trong bối cảnh các nhà sản xuất ô tô đang nỗ lực đa dạng hóa nguồn năng lượng, bên cạnh các công nghệ dựa vào pin lithium.

Theo kết quả thử nghiệm nội bộ, thiết kế pin hình lăng trụ của BAIC có mật độ năng lượng khoảng 170 watt-giờ trên mỗi kilogram. Đặc biệt, pin này nổi bật với khả năng sạc nhanh giúp sạc đầy trong khoảng 11 phút nhờ hệ thống hỗ trợ sạc 4C. BAIC cũng cho biết pin hoạt động hiệu quả trong dải nhiệt độ rộng từ -40°C đến 60°C, duy trì hơn 92% dung lượng năng lượng ở khoảng -20°C, cho thấy khả năng hoạt động tốt trong điều kiện thời tiết lạnh.

Ngoài ra, BAIC đã công bố kết quả kiểm định an toàn cho pin ion natri của mình, nơi các cell pin có thể chịu được điều kiện ứng suất cực đoan mà không bị cháy nổ, ngay cả khi sạc quá mức đến 200% dung lượng. Pin vẫn giữ được cấu trúc nguyên vẹn trong điều kiện nhiệt độ cao lên đến khoảng 190°C.

Công ty đã xây dựng năng lực nội bộ để phát triển chất điện phân, kiến trúc pin và tích hợp hệ thống hoàn chỉnh, đồng thời tiếp tục khắc phục các hạn chế về mật độ năng lượng và hiệu suất chu kỳ dài hạn. BAIC cũng đang tích hợp công nghệ ion natri vào nền tảng “Aurora Battery” gồm nhiều loại hóa chất khác nhau, trong đó có ion lithium và các hệ thống thể rắn mới nổi. Họ đã hoàn tất quy trình sản xuất hàng loạt pin ion natri hình lăng trụ, sẵn sàng mở rộng quy mô sản xuất.

Pin ion natri đang thu hút sự chú ý như một lựa chọn bổ sung, đặc biệt cho các phân khúc xe nhạy cảm về giá và trong điều kiện thời tiết lạnh. So với hệ thống lithium sắt photphat, pin ion natri có ưu thế về nguồn nguyên liệu dồi dào và hiệu suất hoạt động tốt hơn ở nhiệt độ thấp, mặc dù mật độ năng lượng tổng thể vẫn thấp hơn.

Để thúc đẩy sự phát triển của pin ion natri, BAIC đã đăng ký 20 bằng sáng chế liên quan đến vật liệu, thiết kế pin, quy trình sản xuất và phương pháp thử nghiệm. Công ty cũng nhấn mạnh những tiến bộ trong các chiến lược sạc nhanh, mô hình hóa điện hóa và phân tích cơ chế suy thoái nhằm cải thiện hiệu suất và tuổi thọ của hệ thống.

Ngành công nghiệp sản xuất pin của Trung Quốc đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ pin ion natri như một hướng đi bổ sung cho các hệ thống pin lithium, đặc biệt cho các loại xe có chi phí thấp hơn và hiệu suất tốt hơn trong điều kiện thời tiết lạnh.

BYD, một gã khổng lồ khác của Trung Quốc, cũng báo cáo những tiến bộ trong nền tảng pin ion natri thế hệ thứ ba của mình, với tuổi thọ chu kỳ sạc lên tới 10.000 chu kỳ. Tuy nhiên, việc thương mại hóa quy mô lớn vẫn phụ thuộc vào các trường hợp sử dụng cụ thể và nhu cầu của khách hàng.