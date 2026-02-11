Pin xe điện sẽ sạc siêu nhanh nhưng không giảm tuổi thọ, không lo chai pin

Pin sạc siêu nhanh nhưng không giảm tuổi thọ

Theo CATL, pin lithium-ion thế hệ mới của hãng có thể chịu được mức sạc 5C, tương đương khả năng sạc đầy trong khoảng hơn 10 phút, nhanh hơn đáng kể so với pin xe điện hiện nay. Điểm đáng chú ý là công nghệ này không làm pin xuống cấp nhanh như lo ngại trước đây. Trong các thử nghiệm nội bộ, pin vẫn giữ được khoảng 80% dung lượng sau 3.000 chu kỳ sạc-xả trong điều kiện nhiệt độ lý tưởng, con số tương đương quãng đường lên tới khoảng 1,8 triệu km, vượt xa vòng đời trung bình của một chiếc ô tô.

Ngay cả khi nhiệt độ tăng cao, các con số vẫn rất ấn tượng. CATL cho biết, ở nhiệt độ 60 độ C (140 độ F), tương đương với mùa hè ở Dubai, pin vẫn giữ được 80% dung lượng sau 1.400 chu kỳ sạc/xả. Điều đó tương đương với khoảng 520.000 dặm (840.000 km).

Nhãn 5C đề cập đến tốc độ sạc tính bằng lần sạc mỗi giờ. Nói một cách đơn giản, về mặt lý thuyết, pin này có thể được sạc đầy từ trạng thái hết pin trong khoảng 12 phút. Việc sạc siêu nhanh như vậy thường làm giảm tuổi thọ pin, nhưng CATL cho biết công nghệ hóa học thông minh và khả năng quản lý nhiệt giúp kiểm soát sự xuống cấp.

Theo công ty, pin được cấu tạo bao gồm lớp phủ cực âm đồng nhất hơn để giảm thiểu hư hại cấu trúc, một chất phụ gia đặc biệt trong chất điện phân giúp sửa chữa các vết nứt nhỏ và một lớp phản ứng với nhiệt độ trên màng ngăn giúp làm chậm sự di chuyển của ion nếu nhiệt độ bắt đầu quá cao. Hệ thống quản lý pin cũng có thể nhắm mục tiêu làm mát đến các điểm nóng cụ thể bên trong bộ pin.

Nếu các tuyên bố của CATL được kiểm chứng trong thực tế, đây có thể là bước tiến lớn giúp xóa bỏ một trong những rào cản lớn nhất của xe điện: lo ngại pin nhanh chai khi sạc nhanh thường xuyên. Tuổi thọ pin kéo dài không chỉ giúp giảm chi phí sở hữu mà còn tăng giá trị xe cũ và thúc đẩy niềm tin của người tiêu dùng vào công nghệ xe điện trong dài hạn.