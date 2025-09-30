Công nghệ pin xe điện từ Trung Quốc “đè bẹp” Tesla, BYD cũng phải lo sốt vó

Loại pin này không chỉ gấp đôi mật độ năng lượng của pin cao cấp nhất của Tesla mà còn vượt trội hơn gấp 4 lần so với pin Blade của BYD - một nhà sản xuất ô tô hàng đầu tại Trung Quốc nếu được thương mại hóa.

Nghiên cứu mới tạo lợi thế cho ngành công nghệ xe điện Trung Quốc.

Pin lithium-S là một công nghệ mới sử dụng lithium làm vật liệu cực dương thay vì than chì. Khi hoạt động, các ion lithium di chuyển giữa cực dương và cực âm thông qua một chất điện phân. Nghiên cứu về loại pin này đang được tiến hành sâu rộng tại Trung Quốc nhờ vào những cải tiến trong quy trình vận hành.

Các chuyên gia trong nghiên cứu nhấn mạnh rằng việc phát triển pin lithium-S năng lượng cao là cần thiết để đạt được những tiến bộ trong công nghệ lưu trữ năng lượng và xe điện thế hệ tiếp theo. Nguyên mẫu pin này có khả năng xử lý mật độ năng lượng cao mà vẫn duy trì tuổi thọ và độ an toàn, điều này từng là một thách thức lớn.

Chìa khóa thành công nằm ở việc cải tiến cấu trúc solvat hóa giúp các ion lithium tương tác linh hoạt hơn. Học máy đã hỗ trợ trong việc phân tích và cải thiện độ ổn định nhiệt cũng như độ an toàn của pin. Nguyên mẫu này đã được thử nghiệm ở nhiệt độ thấp tới -60 độ C mà không bị đóng băng, và hoạt động tốt sau 90 chu kỳ thử nghiệm.

Vẫn còn một số thách thức đối với pin lithium-S mà các nhà nghiên cứu cần cải thiện.

Tuy nhiên, theo Interesting Engineering, để có thể áp dụng công nghệ này cho xe điện, pin cần phải hoạt động hiệu quả qua hàng nghìn chu kỳ. Mặc dù công nghệ này có tiềm năng cải thiện đáng kể chất lượng xe điện, nhưng việc áp dụng tại Mỹ có thể gặp khó khăn do thuế quan và chính sách thương mại hiện hành nhằm bảo vệ các nhà sản xuất ô tô nội địa khỏi sự cạnh tranh từ hàng nhập khẩu.

Nguyên mẫu pin từ Đại học Thiên Tân đã được thử nghiệm trên máy bay không người lái, kéo dài thời gian bay gấp 2,8 lần so với thông thường. Nhóm nghiên cứu tin tưởng rằng việc cải thiện mối quan hệ ion-điện giải sẽ tạo ra những bước tiến quan trọng trong lĩnh vực này. Một chuyên gia nhận định: “Nếu họ có thể mở rộng quy mô, đây sẽ là bước tiến có thể định nghĩa lại xe điện theo cách mà động cơ phản lực đã làm với ngành hàng không”.