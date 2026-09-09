Range Rover phiên bản thuần điện Electric ra mắt toàn cầu

Mẫu SUV thuần điện đầu tiên của thương hiệu xe sang Anh quốc vừa được trình làng với hàng loạt công nghệ hiện đại, khả năng vận hành mạnh mẽ cùng phạm vi di chuyển vượt trội. Mới đây, Land Rover đã chính thức công bố mẫu xe thuần điện Range Rover Electric.

Mẫu SUV hạng sang này được kỳ vọng sẽ thiết lập những chuẩn mực mới về độ êm ái, khả năng phản hồi cùng sức kéo vượt trội so với các sản phẩm sử dụng động cơ truyền thống cùng thương hiệu. Land Rover hiện đã bắt đầu nhận đặt cọc Range Rover Electric tại Anh. Mẫu SUV điện dự kiến được cung cấp với hai tùy chọn chiều dài cơ sở cùng 7 phiên bản gồm SE, HSE, Autobiography, SV, SV Ultra, SV Black và First Edition.

Range Rover Electric sẽ có các cấu hình 4, 5 và 7 chỗ, tùy thị trường và phiên bản. Hệ thống thông tin giải trí Pivi Pro được tích hợp trên màn hình cảm ứng cong đặt nổi ở trung tâm táp-lô. Đây là màn hình lớn nhất từng được sử dụng trên một mẫu xe Land Rover và được bổ sung phản hồi xúc giác.

Phía sau vô-lăng là bảng đồng hồ kỹ thuật số 13,7 inch, kết nối với hệ thống thông tin giải trí. Cần số điện tử được thiết kế nhỏ gọn, phù hợp với bố cục tối giản của khoang lái. Màn hình cảm ứng HD 11,4 inch dành cho hành khách phía trước là trang bị tùy chọn.

Ở hàng ghế sau, xe có thêm màn hình 8 inch tích hợp trên bệ tỳ tay trung tâm, cho phép hành khách điều chỉnh ghế và thực hiện một số thiết lập trong cabin. Land Rover cũng dự kiến cung cấp tùy chọn nội thất không sử dụng da, hướng tới nhóm khách hàng quan tâm đến việc giảm sử dụng vật liệu có nguồn gốc động vật.

Range Rover Electric được phát triển trên nền tảng MLA (Modular Longitudinal Architecture), kiến trúc khung gầm vốn được Jaguar Land Rover thiết kế để sử dụng cho nhiều loại hệ truyền động. Vì vậy, dù chuyển sang hệ thống động lực thuần điện, mẫu xe mới vẫn duy trì phần lớn thiết kế đặc trưng của Range Rover thế hệ thứ 5.

Cách tiếp cận này giúp Range Rover Electric có diện mạo tương đồng đáng kể với các phiên bản sử dụng động cơ đốt trong. Những thay đổi chủ yếu nằm ở hệ truyền động và cách bố trí các thành phần kỹ thuật bên dưới thân xe.Range Rover Electric được trang bị hai mô-tơ điện bố trí trên hai cầu, tạo thành hệ dẫn động bốn bánh.

Hệ thống mô-tơ sử dụng chất bán dẫn silicon carbide và được thiết kế để tạo ra mô-men xoắn cao hơn khoảng 20% so với những mô-tơ có kích thước tương đương. Tổng công suất hệ thống đạt 542 mã lực, trong khi mô-men xoắn cực đại lên tới 850 Nm.

Để phù hợp với hệ truyền động điện, sàn xe đã được điều chỉnh nhằm bố trí hai cụm pin NMC (niken-mangan-coban) xếp chồng. Hệ thống gồm tổng cộng 344 cell dạng lăng trụ, cung cấp dung lượng khả dụng 118,5 kWh. Theo tiêu chuẩn WLTP, Range Rover Electric có thể di chuyển tối đa 598 km sau mỗi lần sạc. Land Rover đồng thời công bố mức vận hành thực tế theo đánh giá nội bộ ở khoảng 535 km.

Hệ thống pin hoạt động cùng kiến trúc điện 800V, hỗ trợ sạc nhanh DC với công suất tối đa 350 kW. Trong điều kiện phù hợp, pin có thể được sạc từ 10% lên 80% trong khoảng 22 phút. Land Rover cho biết chỉ cần 10 phút sạc, xe có thể bổ sung khoảng 220 km phạm vi hoạt động.

Xe có khả năng tăng tốc từ 0-96 km/h trong 4,3 giây. Khả năng tăng tốc trong dải vận tốc trung gian cũng được chú trọng. Range Rover Electric cần 2,7 giây để tăng tốc từ 80 lên 120 km/h. Theo Land Rover, đây là mẫu Range Rover có mô-men xoắn lớn nhất từ trước đến nay.

Bên cạnh hiệu suất, hãng cũng đặt mục tiêu giảm tiếng ồn và độ rung. Range Rover Electric được định vị là mẫu xe vận hành yên tĩnh nhất trong lịch sử thương hiệu. Land Rover trang bị cho Range Rover Electric hệ thống quản lý nhiệt ThermAssist nhằm kiểm soát nhiệt độ của hệ thống pin và tối ưu đồng thời phạm vi hoạt động, tốc độ sạc, tuổi thọ pin cũng như hiệu suất vận hành.

Jaguar Land Rover cũng phát triển một phòng thí nghiệm chuyên thử nghiệm pin để đánh giá khả năng chịu va đập và rung chấn của cụm pin. Hãng cho biết các hệ thống an toàn liên quan đến pin được phát triển với mục tiêu đáp ứng những yêu cầu khắt khe của ngành công nghiệp ô tô.

Một công nghệ đáng chú ý khác là Battery Digital Twin. Hệ thống này thu thập hơn 900 điểm dữ liệu chẩn đoán từ cụm pin, kết hợp với khả năng cập nhật phần mềm từ xa OTA. Nhờ đó, Land Rover có thể theo dõi tình trạng pin và chủ động xác định nhu cầu bảo dưỡng.

Tại Mỹ, Range Rover Electric có giá khởi điểm từ 138.000 USD tương đương 3,6 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí giao xe và vận chuyển. Tại Anh, xe có giá bán từ 154.070 bảng Anh tương đương 5,44 tỷ đồng.