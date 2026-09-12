Hyundai chốt lịch ra mắt dòng xe SantaFe EREV mới

Hyundai xác nhận SantaFe sẽ được bổ sung phiên bản EREV vào năm 2027, mang hệ truyền động mới với phạm vi hoạt động kết hợp dự kiến khoảng 966 km. Santa Fe EREV sẽ là mẫu xe đầu tiên của Hyundai đưa công nghệ EREV (Extended-Range Electric Vehicle) ra thị trường toàn cầu ngoài Trung Quốc.

Xe dự kiến ra mắt tại Bắc Mỹ trong nửa đầu năm 2027 và được sản xuất tại nhà máy Hyundai ở Alabama, Mỹ. Khác với hybrid truyền thống, hệ thống EREV sử dụng mô-tơ điện để trực tiếp dẫn động bánh xe, trong khi động cơ xăng đóng vai trò máy phát điện nhằm cung cấp năng lượng cho pin khi cần thiết. Santa Fe EREV dự kiến sử dụng hai mô-tơ điện, nhiều khả năng đi kèm hệ dẫn động 4 bánh.

Hyundai xác nhận SantaFe sẽ được bổ sung phiên bản EREV vào năm 2027.

Đáng chú ý, bộ pin của xe có dung lượng nhỏ hơn đáng kể so với ô tô điện thuần túy cùng kích thước. Hyundai đặt mục tiêu cho SantaFe EREV đạt phạm vi hoạt động kết hợp hơn 600 dặm, tương đương khoảng 966 km sau khi sạc đầy pin và đổ đầy nhiên liệu.

Cách tiếp cận này giúp Santa Fe EREV mang đặc tính vận hành của xe điện nhưng giảm đáng kể sự phụ thuộc vào hệ thống trạm sạc trong những hành trình dài. Đây cũng được xem là giải pháp trung gian giữa xe hybrid và xe thuần điện trong giai đoạn hạ tầng sạc tại nhiều thị trường vẫn chưa đồng đều.

Ngoài hệ truyền động, SantaFe 2027 dự kiến được tinh chỉnh về thiết kế, đồng thời tích hợp nền tảng kết nối Pleos Connect và các công nghệ phần mềm mới của Hyundai. Hiện hãng chưa công bố công suất, dung lượng pin, mức tiêu thụ nhiên liệu hay giá bán của SantaFe EREV. Khả năng phân phối phiên bản này tại Việt Nam cũng chưa được Hyundai xác nhận.

Nếu được đưa về Việt Nam, Santa Fe EREV có thể trở thành lựa chọn đáng chú ý với nhóm khách hàng muốn trải nghiệm cảm giác lái của xe điện nhưng vẫn cần một mẫu SUV có khả năng di chuyển đường dài mà không quá phụ thuộc vào trạm sạc.