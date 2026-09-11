Sedan hạng B của Nhật chạm đáy từ 319 triệu: Xe cũ "bất động" chờ cắt lỗ

Thị trường ô tô Việt Nam đang chứng kiến một cuộc chuyển giao đầy khốc liệt, nơi phân khúc xe quốc dân một thời, sedan hạng B đang phải tự "gọt chân cho vừa giày". Chưa bao giờ người tiêu dùng có ngân sách bình dân lại đứng trước nhiều sự lựa chọn xe mới đến thế khi mức sàn phân khúc đã chính thức lùi sâu về mốc 319 triệu đồng. Nhưng ở chiều ngược lại, làn sóng đạp giá bất chấp này đang gián tiếp đẩy thị trường xe đã qua sử dụng rơi vào trạng thái "bất động", buộc các chủ xe cũ phải chuẩn bị tâm lý cắt lỗ sâu.

Attrage MT có giá niêm yết 380 triệu đồng, góp phần kéo mặt bằng giá sedan hạng B xuống sát nhóm xe đô thị giá rẻ

Bão giảm giá chạm đáy: Xe mới "lấn sân" thị trường xe hạng A

Những số liệu thực tế từ thị trường xe mới ghi nhận một cuộc đua vũ trang về giá bán chưa từng có. Áp lực doanh số sa sút cộng hưởng cùng sự vươn lên mạnh mẽ của các dòng SUV cỡ nhỏ và làn sóng ô tô điện bình dân đã buộc các ông lớn xe xăng phải tung ra những đòn quyết định nhằm dọn kho và duy trì thị phần.

Mẫu xe có giá niêm yết thuộc diện rẻ nhất phân khúc là Kia Soluto nay đã lập đáy mới khi các đại lý tung ưu đãi giảm tiền mặt cực khủng, đẩy giá phiên bản số sàn chạm mốc chỉ từ 319 triệu đồng trong tháng 9/2026. Một đại diện khác ở nhóm dưới là Mitsubishi Attrage nhập khẩu Thái Lan cũng ghi nhận mức giảm sập sàn nhờ chương trình ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản MT và 50% cho bản CVT Premium, kéo giá xe thực tế xuống dải giá hời chưa từng thấy.

Không đứng ngoài cuộc đua, các "ông vua doanh số" ở nhóm trên cũng liên tục tung đòn nặng ký. Toyota Vios được hãng duy trì chính sách hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ trong tháng 9/2026, giúp khách hàng xuống tiền mua phiên bản G tiết kiệm ngay tới 54,5 triệu đồng. Đối thủ truyền kiếp Honda City cũng áp dụng mức giảm tương đương từ 50 - 57 triệu đồng nhờ ưu đãi toàn bộ lệ phí trước bạ, đưa giá giao dịch thực tế của dòng xe này về dải giá vô cùng cạnh tranh là 449 - 512 triệu đồng.

Mức sàn 319 triệu đồng của một chiếc sedan hạng B mới tinh giờ đây đã chính thức xóa nhòa ranh giới và tạo áp lực trực diện lên cả phân khúc xe hạng A nhỏ hơn.

Thị trường xe cũ "bất động": Khách ngó lơ, chủ xe gánh lỗ sâu

Sự sụt giảm mặt sàn giá xe mới xuống mức không tưởng đã tạo ra một hiệu ứng domino tiêu cực lên thị trường xe cũ, khiến giao dịch ở phân khúc này gần như đóng băng. Trước đây, một chiếc sedan hạng B sau 2-3 năm vận hành thường chỉ khấu hao khoảng 10 - 15% giá trị, giữ vị trí "vua thanh khoản" nhờ tệp khách hàng mua xe lần đầu hoặc chạy dịch vụ vô cùng đông đảo.

Tuy nhiên, kịch bản đó đã hoàn toàn đổ vỡ. Khi một chiếc Kia Soluto mới tinh tại hãng chỉ có giá từ 319 triệu đồng, hay một chiếc Honda City đời mới ngập tràn công nghệ được hãng trợ giá sập sàn xuống dải 400 triệu, không có lý do gì để người tiêu dùng mạo hiểm chọn những chiếc xe đã qua sử dụng vài năm với mức giá tương đương.

Soluto nằm trong nhóm sedan hạng B giá thấp, nhưng cũng chịu sức ép lớn khi xe mới liên tục được đại lý điều chỉnh giá để kích cầu

Sự ngập ngừng của người mua khiến các dòng sedan hạng B cũ rơi vào trạng thái nằm bãi, thanh khoản kém. Các chủ xe muốn thanh lý tài sản tại thời điểm này buộc phải chấp nhận các khoản cắt lỗ sâu ngoài dự tính để cạnh tranh với xe mới. Nhiều người ngỡ ngàng khi mang chiếc xe đời 2023-2024 đi định giá tại salon và nhận về mức giá thấp hơn kỳ vọng ban đầu tới cả trăm triệu đồng.

Đối với các salon xe cũ, việc ôm những dòng sedan hạng B ở thời điểm này chẳng khác nào cầm "bóng bỏng tay", bởi chỉ sau một đêm, một thông báo giảm giá trước bạ từ hãng xe mới có thể quét sạch toàn bộ biên độ lợi nhuận, thậm chí khiến họ lỗ ròng nếu không nhanh tay hạ giá cắt lỗ.

Sự dịch chuyển tư duy tiêu dùng

Bên cạnh cuộc chiến nội bộ của xe xăng, thị trường xe cũ cuối năm nay còn phải chịu đòn giáng mạnh từ làn sóng xe điện mini và xe điện cỡ nhỏ đô thị. Tệp khách hàng bình dân trước đây vốn là xương sống của thị trường xe cũ nay đã dịch chuyển rõ rệt. Thay vì chấp nhận rủi ro hỏng hóc và chi phí bảo dưỡng của một chiếc xe xăng cũ, họ sẵn sàng chuyển sang mua ô tô điện mới để tận hưởng chính sách bảo hành dài hạn và chi phí vận hành siêu tiết kiệm.

Vios là một trong những mẫu sedan hạng B đang chịu sức ép lớn từ cuộc đua giảm giá và ưu đãi trên thị trường ô tô Việt Nam

Thực tế khốc liệt này là lời khẳng định rõ ràng nhất cho xu hướng tiêu dùng mới tại Việt Nam: Ô tô đang dần quay trở về đúng bản chất là một tiêu sản phục vụ nhu cầu di chuyển. Tâm lý mua xe để "tích trữ tài sản" hay kỳ vọng vào việc xe "giữ giá" từng tồn tại dai dẳng trong tư duy người Việt nay đã chính thức bị xóa bỏ trước cơn bão xả kho diện rộng.

Với người tiêu dùng, đây là một thời điểm vàng để sở hữu xe mới với mức giá tốt nhất lịch sử; nhưng với những ai đang nắm giữ tài sản là xe cũ, việc chấp nhận gánh một khoản lỗ sâu là thực tế cay đắng khó tránh khỏi.