Volkswagen tái cấu trúc, tính bán thương hiệu mô tô Ducati với giá 'khủng'

Trang Carscoops dẫn thông tin từ Bloomberg cho biết, Ducati nằm trong số khoảng 600 doanh nghiệp thuộc tổng số 2.000 doanh nghiệp và hoạt động mà Volkswagen AG đang xem xét tinh giản.

Khả năng bán hãng xe máy Italy được Giám đốc điều hành Audi Gernot Döllner xác nhận, dù ông nhấn mạnh chưa có quyết định cuối cùng. “Đó là một phần của quá trình đánh giá, chúng tôi cũng sẽ thảo luận về Ducati, nhưng chưa có gì được quyết định”, ông Döllner nói.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Volkswagen đang thực hiện kế hoạch tái cấu trúc lớn, tập trung nguồn lực vào những mảng kinh doanh được đánh giá có đóng góp rõ ràng về chiến lược và tài chính cho hoạt động cốt lõi.

Tập đoàn Đức đặt mục tiêu cắt giảm 50.000 việc làm và thu hẹp danh mục sản phẩm khoảng 50%. Bên cạnh đó, khoảng một phần ba các hoạt động và khoản đầu tư được xếp vào nhóm “không mang tính chiến lược” có thể được thoái vốn hoặc tái cấu trúc.

Với Ducati, đây không phải lần đầu thương hiệu xe máy Italy đứng trước khả năng rời khỏi Volkswagen. Audi từng mua Ducati vào năm 2012 và đến năm 2017 đã xem xét bán hãng xe này, nhưng kế hoạch khi đó không được triển khai.

Ducati được thành lập từ năm 1926 và trở thành thương hiệu thứ 11 trong danh mục đầu tư của Volkswagen vào ngày 19/7/2012. Năm 2025, hãng bán được 50.895 chiếc xe trên toàn cầu, giảm 7% so với năm trước. Multistrada là dòng xe bán chạy nhất của Ducati với 13.873 chiếc, tiếp đến là Panigale với 10.606 chiếc và Scrambler với 5.814 chiếc.

Theo Bloomberg Intelligence, Ducati có thể được định giá khoảng 1,45 tỷ USD (khoảng 37.600 tỷ đồng), dựa trên mức định giá của các doanh nghiệp cùng ngành. Một số nguồn khác dẫn mức ước tính khoảng 1,5 tỷ USD (khoảng 38.900 tỷ đồng).

Mức định giá này đáng chú ý khi lợi nhuận hoạt động của Ducati năm ngoái chỉ đạt khoảng 55 triệu USD, giảm 42,8% so với năm trước. Doanh nghiệp lý giải kết quả chịu tác động từ biến động tỷ giá bất lợi và các mức thuế quan do chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt.

Dù vậy, Ducati vẫn là thương hiệu có vị thế đặc biệt trong ngành xe máy hiệu suất cao. Việc Volkswagen cân nhắc bán Ducati, nếu được triển khai, sẽ cho thấy tập đoàn Đức đang sẵn sàng thu hẹp những khoản đầu tư nằm ngoài trọng tâm chiến lược để tập trung nguồn lực cho các lĩnh vực cốt lõi.

(Theo Carscoops)