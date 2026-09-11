Loạt ô tô cũ giá bán ngang iPhone Duo - mẫu đắt nhất trong lịch sử của Apple

Trên thị trường ô tô cũ, nhiều mẫu xe đời sâu đang được chào bán với giá chỉ hơn 100 triệu đồng. Đây cũng là mức giá ngang ngửa với một chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên, cũng là chiếc iPhone đắt nhất trong lịch sử của Apple - iPhone Duo mới ra mắt đang có giá gần 104 triệu đồng.

Trong tầm giá khoảng 100-115 triệu đồng, các mẫu xe được rao bán khá đa dạng, từ xe đô thị cỡ nhỏ, sedan đến MPV 7 chỗ. Mỗi mẫu có những ưu điểm riêng, nhưng đi kèm là hạn chế về tuổi đời, trang bị và chi phí sử dụng so với ô tô đời mới.

Chevrolet Aveo 2015 giá 105 triệu đồng

Một chiếc Chevrolet Aveo sản xuất năm 2015 đang được chủ xe tại Huế rao bán với giá 105 triệu đồng. Theo thông tin đăng bán, xe còn nguyên bản, chưa qua độ chế và được giới thiệu là “zin toàn bộ”.

Chevrolet Aveo là mẫu sedan cỡ nhỏ, có ưu điểm ở kích thước gọn, dễ di chuyển trong đô thị và khoang hành lý khá thực dụng. Aveo đời 2015 sử dụng động cơ xăng 1.5L, đi kèm hộp số sàn hoặc tự động tùy phiên bản.

Chevrolet Aveo 2015 giá 105 triệu đồng. Ảnh: Nguyễn Hưng.

Ở mức giá 105 triệu đồng, chiếc Aveo 2015 thuộc nhóm ô tô cũ có giá ngang với một chiếc điện thoại cao cấp. Tuy nhiên, do đã qua khoảng một thập kỷ sử dụng, mẫu xe này có thiết kế và trang bị khá cơ bản nếu đặt cạnh những mẫu ô tô hiện nay.

Toyota Innova G 2007 giá hơn 100 triệu đồng

Một chiếc Toyota Innova G đời 2007 đang được rao bán với mức giá “nhô 100 bé tý”, tức chỉ hơn 100 triệu đồng. Theo người bán, đây là xe gia đình, không lỗi, máy móc và gầm bệ còn tốt.

Ngoại thất màu bạc, chủ xe vừa đầu tư thay mới dàn lốp, giúp người mua tiết kiệm được một khoản chi phí bảo dưỡng ban đầu.

Toyota Innova G 2007 giá hơn 100 triệu đồng. Ảnh: Lê Cương

Innova G 2007 thuộc thế hệ đầu tiên của dòng MPV này tại Việt Nam. Xe có thiết kế vuông vức, khoang cabin rộng và 3 hàng ghế, phù hợp với những gia đình cần một chiếc xe để chở nhiều người hoặc thường xuyên đi xa.

Mẫu xe sử dụng động cơ xăng 2.0L 4 xi-lanh, đi kèm hộp số tự động ở phiên bản G. Điểm mạnh của Innova là không gian rộng, khả năng chở người tốt và kết cấu tương đối đơn giản. Đây cũng là lý do những chiếc Innova đời sâu vẫn được tìm mua trong nhóm khách hàng cần ô tô giá rẻ.

Đổi lại, xe đã có tuổi đời gần 20 năm nên thiết kế và trang bị không còn hiện đại. Khả năng cách âm, tiện nghi và các tính năng an toàn cũng khó sánh với xe đời mới. Ngoài ra, người mua cần đặc biệt kiểm tra động cơ, hộp số, hệ thống treo và gầm bệ trước khi mua.

Kia Morning 2015 giá 105 triệu đồng

Một chiếc Kia Morning sản xuất năm 2015 đang được chủ xe ở Hà Nội rao bán với giá 105 triệu đồng. Ngoại thất màu bạc còn khá cứng cáp, nước sơn sáng, xe trang bị thêm decal trang trí thể thao. Nội thất giữ giữ sạch sẽ, đã nâng cấp màn hình giải trí và camera hành trình đầy đủ, sẵn sàng hỗ trợ sang tên ngay.

Kia Morning 2015 giá 105 triệu đồng. Ảnh: Phạm Hoài

Kia Morning đời 2015 thuộc nhóm xe đô thị cỡ nhỏ, có lợi thế về kích thước gọn, dễ di chuyển trong phố và chi phí sử dụng tương đối phù hợp. Xe sử dụng động cơ xăng 1.2L 4 xi-lanh, phù hợp với nhu cầu đi lại hàng ngày.

Ưu điểm của Morning là thiết kế nhỏ gọn, dễ điều khiển và không gian sử dụng phù hợp với gia đình nhỏ. Tuy nhiên, với một chiếc xe đã sử dụng khoảng một thập kỷ, người mua cần quan tâm đến tình trạng thực tế của động cơ, hộp số, hệ thống treo và các chi tiết hao mòn trước khi xuống tiền.

Kia Carens MT 2010 giá 115 triệu đồng

Một lựa chọn khác trong tầm giá trên 100 triệu đồng là Kia Carens SX sản xuất năm 2010. Chiếc xe đang được rao bán với giá công khai 115 triệu đồng, người bán cho biết xe đẹp, không có lỗi đáng kể.

Kia Carens là mẫu MPV 7 chỗ, hướng tới nhóm khách hàng gia đình cần một chiếc xe rộng rãi nhưng vẫn có kích thước vừa phải. Phiên bản SX đời 2010 sử dụng hộp số sàn, phù hợp với người mua ưu tiên chi phí đầu tư ban đầu thấp.

Kia Carens SX 2010 MT giá 115 triệu đồng. Ảnh: Bình Phạm

Ưu điểm đáng chú ý của Carens là khoang cabin rộng, có 3 hàng ghế và khả năng chở được nhiều người. So với các mẫu sedan cùng tầm tuổi, đây là lựa chọn phù hợp hơn với gia đình đông thành viên hoặc người thường xuyên cần chở nhiều đồ.

Tuy nhiên, Carens 2010 cũng đã có tuổi đời khoảng 16 năm. Công nghệ, thiết kế và trang bị khó đáp ứng được những tiêu chuẩn tiện nghi của ô tô hiện nay. Hộp số sàn cũng có thể là điểm hạn chế với người chủ yếu di chuyển trong đô thị đông đúc.

Với mức giá khoảng 100-115 triệu đồng, những mẫu xe trên cho thấy người mua hiện có khá nhiều lựa chọn nếu ngân sách chỉ tương đương một chiếc điện thoại cao cấp. Dù vậy, điểm cần lưu ý là giá mua ban đầu chỉ là một phần chi phí. Với xe đời sâu, tình trạng thực tế và lịch sử bảo dưỡng có thể ảnh hưởng lớn đến số tiền người dùng phải bỏ ra sau khi mua.

Do đó, trước khi quyết định mua những chiếc xe giá rẻ này, người mua nên kiểm tra kỹ giấy tờ, lịch sử sử dụng, động cơ, hộp số, hệ thống điện, gầm bệ và các chi tiết an toàn. Đặc biệt, với những chiếc xe có giá thấp bất thường so với tuổi đời và mặt bằng thị trường, cần xác minh rõ nguồn gốc và lý do bán để tránh phát sinh chi phí lớn sau khi nhận xe.