Toyota Land Cruiser 300 HEV công bố giá bán từ 4,7 tỷ đồng

Toyota đưa Land Cruiser 300 HEV về Việt Nam cũng cho thấy xu hướng điện hóa đang dần mở rộng sang nhóm SUV cỡ lớn. Xe được phân phối tại Việt Nam từ ngày 9/9 với giá 4,71 tỷ đồng. Phiên bản hybrid mới mạnh hơn, tiết kiệm nhiên liệu hơn nhưng vẫn giữ kết cấu khung rời và khả năng offroad đặc trưng của dòng Land Cruiser.

Với một mẫu SUV cỡ lớn, trọng lượng cao và sử dụng động cơ V6 tăng áp kép, mức cải thiện này có thể xem là một trong những lý do quan trọng khiến Toyota đưa hệ truyền động hybrid lên Land Cruiser 300. Dù được điện hóa, xe không thay đổi triết lý thiết kế cốt lõi và tiếp tục sử dụng nền tảng GA-F với kết cấu khung rời, hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian và hệ thống treo được phát triển cho cả đường trường lẫn địa hình.

Toyota đưa Land Cruiser 300 HEV về Việt Nam cũng cho thấy xu hướng điện hóa đang dần mở rộng.

Xe được trang bị Multi-Terrain Select, hỗ trợ điều chỉnh khả năng vận hành tùy theo điều kiện mặt đường. Trong khi đó, Crawl Control tự động kiểm soát ga và phanh ở tốc độ thấp, giúp người lái tập trung vào việc điều khiển hướng xe khi vượt địa hình khó.

Hệ thống Multi-Terrain Monitor sử dụng camera xung quanh xe để mở rộng tầm quan sát, hỗ trợ người lái phát hiện chướng ngại vật và xác định vị trí bánh xe khi đi qua những khu vực hẹp hoặc địa hình phức tạp. Đây là điểm giúp xe khác biệt so với nhiều mẫu SUV hybrid thiên về khả năng vận hành đường phố. Toyota vẫn giữ lại những yếu tố tạo nên bản sắc của Land Cruiser, thay vì biến mẫu xe này thành một chiếc SUV thuần túy phục vụ nhu cầu di chuyển đô thị.

Về thiết kế, Land Cruiser 300 HEV vẫn duy trì kiểu dáng vuông vức, bề thế đặc trưng của dòng Land Cruiser. So với phiên bản máy xăng, xe được tinh chỉnh một số chi tiết ở cản trước, cản sau và bổ sung các dấu hiệu nhận diện riêng cho phiên bản hybrid.

Với mức giá 4,71 tỷ đồng, xe HEV cao hơn 130 triệu đồng so với bản máy xăng 4,58 tỷ đồng.

Xe có ba lựa chọn màu ngoại thất gồm Trắng ngọc trai 070, Đen 202 và Đen 218, kết hợp hai tùy chọn nội thất màu Đen hoặc Be. Khoang cabin tiếp tục bố trí ba hàng ghế, hướng tới nhóm khách hàng cần một mẫu SUV cao cấp vừa phục vụ công việc vừa sử dụng cho gia đình. Một số trang bị đáng chú ý gồm sạc điện thoại không dây, điều hòa tự động nhiều vùng và các tiện nghi dành cho hàng ghế sau.

Điểm thay đổi đáng chú ý nhất trên Land Cruiser 300 HEV nằm ở hệ truyền động. Xe sử dụng hệ thống hybrid song song, kết hợp động cơ xăng V6, dung tích 3.5L tăng áp kép, mô-tơ điện và hộp số tự động 10 cấp. Tổng công suất của hệ thống đạt 457 mã lực, trong khi mô-men xoắn cực đại lên tới 790 Nm. Mô-tơ điện có nhiệm vụ bổ sung lực kéo ngay từ dải tốc độ thấp, qua đó cải thiện khả năng tăng tốc và phản hồi chân ga.

Đáng chú ý, đây không phải hệ thống hybrid yêu cầu người dùng cắm sạc. Xe tự động phối hợp giữa động cơ xăng và mô-tơ điện tùy điều kiện vận hành, hướng đến việc tăng hiệu quả sử dụng nhiên liệu mà không làm thay đổi thói quen sử dụng xe.

Xe được trang bị Multi-Terrain Select, hỗ trợ điều chỉnh khả năng vận hành tùy theo điều kiện mặt đường.

Theo công bố, xe tiêu thụ trung bình 10 lít/100km, giảm khoảng 22,7% so với mức 12,94 lít/100km của bản máy xăng. Trong điều kiện đô thị, mức tiêu thụ giảm từ 18,6 xuống còn 13,7 lít/100 km.

Về an toàn, xe được trang bị gói Toyota Safety Sense, bao gồm cảnh báo tiền va chạm, kiểm soát hành trình chủ động, hỗ trợ giữ làn đường và đèn chiếu xa tự động. Ngoài ra, xe còn có hệ thống quản lý động lực học tích hợp VDIM, cùng các công nghệ hỗ trợ đỗ xe và hệ thống túi khí nhằm tăng cường khả năng bảo vệ hành khách.

Về an toàn, xe được trang bị gói Toyota Safety Sense, bao gồm cảnh báo tiền va chạm

Với mức giá 4,71 tỷ đồng, xe HEV cao hơn 130 triệu đồng so với bản máy xăng 4,58 tỷ đồng hiện được Toyota Việt Nam phân phối. Khoản chênh đưa phiên bản hybrid vào vị trí cao nhất trong dòng Land Cruiser 300 tại Việt Nam.

Tuy nhiên, với mức tiêu thụ nhiên liệu công bố thấp hơn đáng kể, HEV sẽ hướng tới nhóm khách hàng muốn giữ lại khả năng vận hành mạnh mẽ và độ bền đặc trưng của Land Cruiser nhưng đồng thời giảm chi phí nhiên liệu trong quá trình sử dụng.

Việc Toyota đưa Land Cruiser 300 HEV về Việt Nam cũng cho thấy xu hướng điện hóa đang dần mở rộng sang nhóm SUV cỡ lớn, thay vì chỉ tập trung ở những mẫu xe đô thị hoặc crossover. Xe có thể xem là bước kết hợp giữa sức mạnh truyền thống và công nghệ hybrid của Toyota.

Bảng giá niêm yết các phiên bản của dòng xe Land Cruiser 300 tại Việt Nam: