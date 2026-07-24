Range Rover hê lộ hình ảnh về mẫu GT thuần điện đầu tiên

Đây cũng là mẫu xe thuần điện đầu tiên của thương hiệu được phát triển trên nền tảng EMA hoàn toàn mới và dự kiến sẽ được công bố đầy đủ vào cuối năm nay. Theo hãng, Range Rover GT được định vị ở phân khúc Grand Touring, hướng đến khả năng di chuyển đường dài kết hợp cùng những đặc trưng vốn có của thương hiệu như sự sang trọng, khả năng vận hành trên nhiều địa hình và công nghệ hiện đại.

Khoang cabin của Range Rover GT được phát triển theo triết lý thiết kế tối giản quen thuộc của thương hiệu. Không gian nội thất được trang bị màn hình trung tâm hoàn toàn mới kết hợp với màn hình hiển thị dành cho người lái, thay thế cụm đồng hồ truyền thống.

Range Rover GT được định vị ở phân khúc Grand Touring.

Một trong những điểm nhấn là hệ thống cửa gió điều hòa được thiết kế ẩn, kéo dài theo chiều ngang bảng táp-lô nhằm tạo cảm giác liền mạch. Các vật liệu hoàn thiện cũng được lựa chọn theo hướng cao cấp, trong đó lớp vải dệt phủ trên bảng điều khiển được tích hợp hệ thống loa ẩn bên trong.

Range Rover cho biết, thiết kế nội thất của GT hướng đến việc giảm thiểu các yếu tố gây xao nhãng về thị giác và âm thanh, đồng thời tối ưu khả năng tương tác giữa người dùng và xe thông qua hệ thống điều khiển bằng giọng nói.

Range Rover cho biết, thiết kế nội thất của GT hướng đến việc giảm thiểu các yếu tố gây xao nhãng.

Range Rover GT sẽ là mẫu xe đầu tiên của thương hiệu sử dụng nền tảng EMA và được sản xuất tại nhà máy Halewood (Vương quốc Anh). Ở thời điểm ra mắt, mẫu xe sẽ chỉ có phiên bản thuần điện (BEV). Tuy nhiên, kiến trúc của xe được thiết kế để có thể bổ sung thêm biến thể hybrid (HEV) trong các giai đoạn tiếp theo của vòng đời sản phẩm.

Theo ông Martin Limpert, Giám đốc điều hành Range Rover, mẫu GT mới được phát triển nhằm kết hợp khả năng vận hành của một mẫu xe Grand Touring với sự êm ái trên những hành trình dài, đồng thời vẫn duy trì khả năng di chuyển trên nhiều điều kiện địa hình - yếu tố vốn là bản sắc của thương hiệu Range Rover.

Hãng cho biết sẽ tiếp tục công bố thêm các thông tin về Range Rover GT vào cuối năm nay.

Range Rover cho biết, các nguyên mẫu (prototype) của GT đang bước vào giai đoạn thử nghiệm thực tế cuối cùng trước khi ra mắt. Những chiếc xe thử nghiệm sử dụng lớp decal ngụy trang do đội ngũ thiết kế của hãng phát triển, lấy cảm hứng từ bản đồ địa hình khu vực Gaydon - nơi đặt trung tâm nghiên cứu và phát triển của Range Rover. Theo hãng, họa tiết này không chỉ mang tính nhận diện mà còn phản ánh định hướng phát triển công nghệ trên mẫu GT mới.

Nhà sản xuất cho biết sẽ tiếp tục công bố thêm các thông tin về Range Rover GT vào cuối năm nay. Đây được xem là bước đi tiếp theo trong chiến lược điện hóa của thương hiệu, đồng thời mở rộng danh mục sản phẩm với mẫu xe GT đầu tiên mang logo Range Rover.