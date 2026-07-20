Range Rover phiên bản thuần điện lộ diện trước ngày ra mắt

Range Rover Electric, mẫu SUV thuần điện đầu tiên trong lịch sử thương hiệu Anh đã chính thức ra mắt công chúng dưới dạng xe thương mại hoàn chỉnh tại sự kiện Goodwood Festival of Speed 2026. Đây cũng là lần đầu tiên khách tham quan có cơ hội tiếp cận mẫu xe trước khi Land Rover tổ chức màn ra mắt toàn cầu.

Về ngoại thất, Range Rover Electric có kiểu dáng gần như giống với các phiên bản sử dụng động cơ mild-hybrid (MHEV) và plug-in hybrid (PHEV). Điểm khác biệt dễ nhận thấy nằm ở khu vực lưới tản nhiệt, khi Land Rover vẫn giữ các khe hút gió nhưng tinh chỉnh lại thiết kế thay vì sử dụng mặt ca-lăng kín như nhiều mẫu xe điện khác.

Range Rover Electric, mẫu SUV thuần điện đầu tiên trong lịch sử thương hiệu Anh lộ diện.

Phiên bản thuần điện được trang bị bộ mâm khí động học mới đi kèm chụp mâm mang logo EV. Chi tiết ốp hông xe cũng được thiết kế lại theo đời xe 27MY với màu đen tương phản thay cho màu đồng thân xe như trước. Đáng chú ý, khu vực này còn được khắc laser dòng chữ "First Edition", cho thấy đây là phiên bản đặc biệt được giới thiệu trong giai đoạn đầu mở bán.

Theo Land Rover, Range Rover Electric vẫn sở hữu khả năng lội nước lên tới 900 mm, tương đương các phiên bản sử dụng động cơ đốt trong. Về nội thất, khoang lái của Range Rover Electric có các tùy chọn cấu hình 4, 5 hoặc 7 chỗ ngồi. Tiêu chuẩn là chất liệu bọc ghế không sử dụng da, trong khi khách hàng vẫn có thể lựa chọn các loại da Windsor hoặc Semi-Aniline.

Theo Land Rover, Range Rover Electric vẫn sở hữu khả năng lội nước lên tới 900 mm.

Xe sở hữu bảng đồng hồ kỹ thuật số 13,7 inch kết hợp màn hình cảm ứng trung tâm cong 13,1 inch, tương tự các mẫu Range Rover hiện hành. Bên cạnh đó, JLR còn giới thiệu ứng dụng "One App", cho phép người dùng điều khiển nhiều chức năng của xe, sử dụng các tiện ích kết nối và thực hiện thanh toán chi phí sạc điện thông qua điện thoại.

Range Rover Electric được phát triển trên nền tảng MLA-Flex, vốn đang được sử dụng cho các phiên bản MHEV và PHEV. Mẫu SUV điện này sử dụng kiến trúc điện 800 V cùng bộ pin dung lượng 118 kWh do JLR phát triển.

Xe sở hữu bảng đồng hồ kỹ thuật số 13,7 inch kết hợp màn hình cảm ứng trung tâm cong 13,1 inch.

Cung cấp sức mạnh cho xe là hai mô-tơ điện cho tổng công suất 550 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm. Theo thông số ban đầu, xe có thể di chuyển hơn 483 km sau mỗi lần sạc đầy. Dù chưa chính thức mở bán, Land Rover cho biết đã có hơn 61.000 khách hàng đăng ký vào danh sách chờ mua Range Rover Electric.

Hãng sẽ công bố đầy đủ thông số kỹ thuật, hiệu suất vận hành cũng như giá bán khi mẫu SUV điện này được ra mắt trên thị trường trong thời gian tới.