Range Rover SV Pearl Luster độc bản ra mắt toàn cầu

Thương hiệu ô tô hạng sang Range Rover vừa chính thức ra mắt mẫu xe Range Rover SV Pearl Luster tại sự kiện Tuần lễ Xe hơi Monterey. Đây là bản hợp đồng thiết kế "one-of-one" duy nhất trên thế giới, được tạo ra nhằm phô diễn năng lực chuyên sâu của bộ phận cá nhân hóa SV Bespoke thay vì hướng tới sản xuất thương mại.

Xe được phát triển trên nền tảng biến thể trục cơ sở dài (LWB) của dòng Range Rover SV. Lấy cảm hứng từ loài bào ngư trắng dọc vùng biển California, xe khoác lên mình màu sơn trắng ngọc trai độc quyền Bespoke White Pearl Gloss, đi kèm bộ mâm hợp kim 23 inch thiết kế riêng và được gia công tỉ mỉ.

Range Rover vừa chính thức ra mắt mẫu xe SV Pearl Luster.

Xe được phát triển trên nền tảng biến thể trục cơ sở dài (LWB) của dòng Range Rover SV.

Không gian cabin được hoàn thiện như một phòng chờ hạng sang, sử dụng chất liệu da Orchid cao cấp, ốp gỗ Wenge tự nhiên kết hợp cùng các chi tiết khảm xà cừ trắng tự nhiên. Hàng ghế sau thuộc cấu hình SV Signature Suite với khả năng ngả lưng tối đa, tối ưu trải nghiệm cho chủ nhân.

Nhà sản xuất hiện chưa công bố chi tiết về thông số động cơ cũng như giá bán cụ thể của phiên bản đặc biệt này. Một phần lợi nhuận thu được từ việc bán xe sẽ được đóng góp cho Khu bảo tồn Biển Quốc gia Vịnh Monterey.

Bên trong nội thất được lấy cảm hứng từ loài bào ngư trắng dọc vùng biển California.

Hàng ghế sau thuộc cấu hình SV Signature Suite

Sự xuất hiện của Range Rover SV Pearl Luster không đơn thuần là một bản độ kỷ niệm, mà là tín hiệu cho thấy bước chuyển mình trong chiến lược cá nhân hóa của hãng xe Anh quốc. Thay vì dừng lại ở việc cung cấp các tùy chọn màu sơn hay chất liệu bọc da mở rộng, bộ phận SV Bespoke đang hướng đến việc xây dựng các dự án thửa riêng mang câu chuyện và chủ đề độc bản cho từng khách hàng.

Mô hình hoạt động này tương tự cách các thương hiệu siêu xe và xe siêu sang toàn cầu đang áp dụng cho những hợp đồng độc quyền giá trị cao. Trong tương lai, các dòng sản phẩm đầu bảng của Range Rover nhiều khả năng sẽ chia thành hai nhánh riêng biệt: các phiên bản SV sản xuất thương mại thông thường và những bản thửa độc bản hoặc giới hạn số lượng do SV Bespoke đảm nhiệm.

Bộ phận SV Bespoke đang hướng đến việc xây dựng các dự án thửa riêng.

Chiến lược này khẳng định năng lực chế tác thủ công cao cấp, đáp ứng nhu cầu khắt khe của giới sưu tầm xe trên toàn thế giới.