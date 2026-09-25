Ra mắt Nissan X-Trail Hybrid 2027, trang bị AWD tiêu chuẩn, chỉ tốn 6,2 lít/100km

X-Trail Hybrid 2027 cũng là mẫu xe đầu tiên của Nissan tại Mỹ được trang bị hệ truyền động e-Power thế hệ thứ ba, kết hợp hai mô-tơ điện với hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian AWD tiêu chuẩn.

Về thiết kế, Nissan X-Trail Hybrid 2027 vẫn duy trì kiểu dáng và kích thước tổng thể tương tự phiên bản sử dụng động cơ đốt trong nhưng phần thân xe được làm mới đáng kể. Xe sở hữu chiều dài 4.651 mm, chiều dài cơ sở 2.705 mm và khoảng sáng gầm từ 213-216 mm tùy phiên bản.

Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt họa tiết tổ ong, dải đèn LED định vị đặt bên dưới cụm đèn chiếu sáng thanh mảnh. Thân xe được tạo hình sắc nét hơn, trong khi khu vực cột C lấy cảm hứng từ hình dáng núi Phú Sĩ. Phía sau là cụm đèn hậu thiết kế mới, khách hàng có thể lựa chọn thêm dải LED nối liền hai bên trên cửa cốp. Nissan cung cấp 8 màu sơn đơn và 2 tùy chọn phối hai tông màu, trong đó có màu Horizon Blue Pearl Metallic mới.

Khoang cabin của Nissan X-Trail Hybrid 2027 được thiết kế với cấu hình 5 chỗ, đi kèm khoang hành lý dung tích 881 lít. Trang bị tiêu chuẩn gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch. Ở phiên bản cao cấp nhất, xe sử dụng hệ thống hai màn hình 14,3 inch cùng dàn âm thanh Bose 10 loa.

Nissan cũng duy trì các phím bấm vật lý để điều khiển điều hòa, bên cạnh sạc không dây nam châm chuẩn Qi2 công suất 15 W. Một số trang bị tùy chọn đáng chú ý gồm ghế Zero Gravity tích hợp làm mát và sưởi, đèn viền nội thất 64 màu và gói hỗ trợ lái ProPilot ADAS nâng cấp với khả năng tự động chuyển làn, hỗ trợ lái rảnh tay khi ùn tắc và camera 360 độ 3D HD.

Điểm đáng chú ý nhất nằm dưới nắp ca-pô, Nissan X-Trail Hybrid 2027 sử dụng hệ truyền động e-Power với động cơ xăng 3 xi-lanh tăng áp 1.5L công suất 148 mã lực. Khác với hybrid truyền thống, động cơ xăng không truyền lực trực tiếp tới bánh xe mà đóng vai trò như một máy phát điện để cung cấp năng lượng cho bộ pin lithium-ion dung lượng 1,67 kWh.

Hai mô-tơ điện đảm nhiệm việc dẫn động cả bốn bánh, tạo ra tổng công suất hệ thống 225 mã lực. Xe đồng thời được trang bị phanh tái sinh e-Pedal kết hợp công nghệ Smooth Stop. Mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp được Nissan ước tính ở khoảng 38 mpg, tương đương 6,2 lít/100 km.

Tại Mỹ, Nissan hiện cung cấp Rogue/X-Trail với ba lựa chọn hệ truyền động gồm động cơ đốt trong, hybrid và plug-in hybrid, trong đó bản PHEV được phát triển dựa trên Mitsubishi Outlander.

Theo kế hoạch, Nissan X-Trail Hybrid 2027 sẽ được đưa tới các đại lý Mỹ từ mùa thu năm nay. Phiên bản SR kết hợp gói Tech Package sẽ được bán trước, sau đó đến các bản SV, SR tiêu chuẩn và Platinum vào đầu năm 2027. Giá bán dao động từ 35.490 USD (khoảng 923 triệu đồng) cho bản SV đến 43.490 USD (khoảng 1,13 tỷ đồng) cho bản Platinum.