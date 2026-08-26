Lộ Nissan Patrol, về thị trường Việt vào tháng 10

Theo chia sẻ từ một đơn vị kinh doanh xe tư nhân, Nissan Patrol thế hệ mới dự kiến bắt đầu được đưa về nước từ tháng 10/2026. Mẫu xe này có thể xuất hiện với 3 phiên bản bao gồm Platinum, Pro-4X và Nismo, đi kèm mức giá dao động ước tính trong khoảng 3 đến 4 tỷ đồng tùy từng phiên bản.

Hiện tại, phía đơn vị phân phối chính hãng của Nissan tại Việt Nam vẫn chưa đưa ra xác nhận chính thức về kế hoạch mở bán dòng xe này. Trước đó, vào đầu năm 2025, một số đại lý chính hãng từng nhận đặt cọc Nissan Patrol nhưng sau đó đã tiến hành hoàn tiền cho khách hàng.

Xe sở hữu ngoại hình cơ bắp, hầm hố. Phần đầu xe gây ấn tượng với cụm đèn pha dạng dọc được tích hợp công nghệ chiếu sáng thích ứng và 2 dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "C". Ở chính giữa là lưới tản nhiệt V-motion kết hợp với các dải đèn nằm ngang nhìn bắt mắt hơn.

Thế hệ mới của Nissan Patrol được trang bị mâm xe hợp kim kích thước 22 inch, không chỉ giúp ngoại hình của xe thêm mạnh mẽ, bệ vệ mà còn giúp khoảng sáng gầm thêm rộng rãi. Phía đuôi xe có cụm đèn hậu được tạo hình 2 chữ "C" khá tương đồng với khu vực đầu xe. Hai bên đèn hậu còn nối với nhau bằng dải đèn LED mỏng nằm vắt ngang cửa cốp.

Không rõ khi về Việt Nam xe sẽ có những tiện ích gì. Tại thị trường Trung Đông, Nissan Patrol sở hữu không gian nội thất rộng rãi với nhiều công nghệ hiện đại. Xe được trang bị cặp màn hình thông tin giải trí và cụm đồng hồ kỹ thuật số có tổng kích thước 28,6 inch, HUD 7 inch. Hành khách phía sau cũng được cung cấp cặp màn hình 12,8 inch, là tùy chọn đi kèm với các tính năng giải trí như Miracast, HDMI và đầu vào USB.

Nâng cấp đáng chú ý nhất trên Nissan Patrol thế hệ mới nằm ở hệ thống truyền động. Mẫu SUV này đã loại bỏ hoàn toàn động cơ V8 hút khí tự nhiên của thế hệ cũ để chuyển sang sử dụng cỗ máy V6, dung tích 3.5L tăng áp kép. Khối động cơ mới tạo ra công suất tối đa 425 mã lực và mô-men xoắn cực đại 700 Nm, kết hợp cùng hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động 4 bánh.

Nissan Patrol thế hệ mới chính thức ra mắt toàn cầu từ tháng 9/2024. Xe được định vị cùng phân khúc với Toyota Land Cruiser (LC300). Mẫu SUV cỡ lớn Nissan Patrol thế hệ mới nhiều khả năng sẽ quay trở lại thị trường Việt Nam vào khoảng cuối năm nay thông qua các đại lý nhập khẩu tư nhân.