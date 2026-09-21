Nissan Skyline thế hệ mới chốt lịch ra mắt, huyền thoại trở lại sau hơn 1 thập kỷ

Nissan Skyline thế hệ thứ 14 sẽ chính thức trình làng vào tháng 12/2026, theo xác nhận của Chủ tịch kiêm CEO Nissan, Ivan Espinosa. Lãnh đạo Nissan cho biết Skyline là một trong những mẫu xe có vai trò quan trọng trong kế hoạch hồi sinh thương hiệu, đồng thời được xếp vào nhóm sản phẩm “Heartbeat” - những mẫu xe mang tính biểu tượng và thể hiện tinh thần cốt lõi của hãng.

Dự án Skyline thế hệ mới được Nissan công bố lần đầu vào tháng 4/2026. Những hình ảnh hé lộ cho thấy mẫu sedan mang nhiều nét gợi nhớ đến Skyline C10, thường được biết đến với biệt danh Hakosuka. Phần đầu xe tạo hình hầm hố, vòm bánh xe cơ bắp trong khi cụm đèn hậu tròn gợi liên tưởng đến những mẫu GT-R thế hệ trước.

Theo ông Ivan Espinosa, Skyline là mẫu Nissan đầu tiên được phát triển theo một quy trình được rút ngắn đáng kể. Toàn bộ quá trình phát triển xe sản xuất chỉ mất khoảng 26 tháng, trong khi thế hệ trước cần tới 55 tháng.

Một báo cáo của Nikkei Asia cho biết Nissan đã ứng dụng AI tạo sinh cùng các công cụ mô phỏng kỹ thuật số xuyên suốt nhiều công đoạn, từ thiết kế, kỹ thuật, thử nghiệm cho tới sản xuất. Nhờ đó, thời gian phát triển Skyline thế hệ mới được rút ngắn gần một nửa so với trước đây.

Espinosa cho rằng dự án này cho thấy năng lực kỹ thuật cũng như khả năng đẩy nhanh tốc độ phát triển sản phẩm của Nissan. Ông đồng thời thừa nhận ngành ô tô Trung Quốc đang tạo ra những tiêu chuẩn mới về công nghệ, chi phí và tốc độ phát triển sản phẩm. Nissan cũng đã tích lũy thêm kinh nghiệm thông qua quá trình hợp tác với Dongfeng.

Khác với một số đồn đoán trước đây, Nissan xác nhận Skyline thế hệ mới sẽ được sản xuất tại nhà máy Tochigi, Nhật Bản. Cơ sở này đang được định hướng trở thành trung tâm sản xuất xe thể thao chuyên biệt của Nissan và hiện đảm nhiệm dây chuyền lắp ráp Fairlady Z.

Nissan chưa công bố thông số kỹ thuật chính thức của Skyline mới. Tuy nhiên, mẫu xe được cho là vẫn có thể sử dụng hệ dẫn động cầu sau, tương tự thế hệ hiện hành.

Về hệ truyền động, một trong những khả năng được nhắc tới là hệ thống hybrid. Ngoài ra, Nissan có thể tiếp tục sử dụng động cơ V6 tăng áp kép hiện tại với công suất trên 400 mã lực. Một số thông tin cũng cho rằng hộp số sàn 6 cấp có thể tiếp tục xuất hiện, dù hãng chưa xác nhận.

Phiên bản hiệu năng cao Nismo cũng được kỳ vọng sẽ xuất hiện trong tương lai, tiếp tục duy trì vai trò của Skyline trong dòng sản phẩm thể thao Nissan.

Bên cạnh thị trường Nhật Bản, Skyline thế hệ mới còn có thể trở thành nền tảng cho một mẫu Infiniti dành cho Bắc Mỹ, tương tự mối quan hệ giữa Skyline V37 và Infiniti Q50 trước đây.