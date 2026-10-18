Hyundai Santa Fe 2027 hé lộ diện mạo mới, chi tiết từng gây tranh cãi có thể biến mất

Hyundai được cho là sẽ từ bỏ cụm đèn tạo hình chữ H đặc trưng trên phiên bản hiện tại, đồng thời nâng cấp hệ truyền động nhằm cải thiện khả năng vận hành.

Cụm đèn tạo hình chữ H đặc trưng trên Santa Fe phiên bản hiện tại có thể sẽ được loại bỏ trên phiên bản mới

Theo hình ảnh do The Korean Car Blog đăng tải, Hyundai Santa Fe facelift có cụm đèn trước được thiết kế lại theo hướng tách biệt và sắc nét hơn. Đèn LED ban ngày (DRL) được bố trí dọc ở hai mép ngoài đầu xe, trong khi đèn chiếu sáng chính dạng LED projector có hình chữ nhật nằm ngang và đặt thấp hơn. Lưới tản nhiệt chuyển sang thiết kế các thanh ngang xếp lớp, kết hợp chi tiết mạ crôm, cùng cản trước góc cạnh tích hợp cảm biến hỗ trợ đỗ xe.

Hình rò rỉ mới nhất hé lộ thiết kế cụm đèn trước của Hyundai Santa Fe 2027. Ảnh: KCB

Những thay đổi này cho thấy Hyundai có thể đang điều chỉnh diện mạo Santa Fe theo hướng gần hơn với ngôn ngữ thiết kế trên các mẫu xe mới như Palisade và Tucson. Trước đó, thiết kế thế hệ hiện tại từng gây nhiều tranh luận, đặc biệt ở phần đầu xe với họa tiết đèn chữ H. Hình ảnh xe chạy thử và các bản dựng xuất hiện trước đây cũng gợi ý phần đuôi có thể được tinh chỉnh, với cụm đèn hậu bố trí dọc và dải đèn phanh kéo dài theo chiều rộng thân xe.

Bên cạnh ngoại hình, Santa Fe facelift được dự đoán là sẽ có những thay đổi về hệ truyền động. Phiên bản sử dụng động cơ xăng tăng áp 2.5L có thể chuyển từ hộp số ly hợp kép DCT 8 cấp sang hộp số tự động biến mô 8 cấp truyền thống, nhằm cải thiện độ mượt khi vận hành ở tốc độ thấp. Trong khi đó, hệ truyền động hybrid kết hợp động cơ tăng áp 1.6L, mô-tơ điện và hộp số tự động 6 cấp dự kiến tiếp tục được duy trì, đi kèm các điều chỉnh về phần mềm và hiệu suất.

Bản dựng dự đoán thiết kế của Hyundai Santa Fe facelift. Ảnh: NYMammoth

Một điểm đáng chú ý khác là khả năng Hyundai phát triển phiên bản xe điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV) cho Santa Fe. Nguyên mẫu chạy thử mang mã MX5a EREV đã xuất hiện trên đường phố, với quãng đường di chuyển tổng cộng được kỳ vọng vượt 900 km. Tuy nhiên, thông số này hiện chưa được hãng xác nhận chính thức.

Theo các thông tin rò rỉ, Hyundai Santa Fe facelift dự kiến ra mắt tại Hàn Quốc vào cuối năm 2026, trước khi được giới thiệu tại Bắc Mỹ và châu Âu trong nửa đầu năm 2027. Dù vậy, Hyundai chưa công bố chính thức các thay đổi về thiết kế, hệ truyền động cũng như lịch trình ra mắt của mẫu SUV này.