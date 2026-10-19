Mitsubishi Xforce giảm giá sâu tháng 10/2026, cạnh tranh cả sedan B

Trong tháng 10/2026, Mitsubishi tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho khách hàng mua Xforce, tương đương mức ưu đãi từ 60-72 triệu đồng tùy phiên bản. Đây là chính sách giảm giá đáng chú ý, giúp mẫu SUV cỡ B của Mitsubishi gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Hiện Mitsubishi Xforce được phân phối tại Việt Nam với ba phiên bản, giá niêm yết từ 605-720 triệu đồng. Trong đó, phiên bản GLX có giá 605 triệu đồng, sau khi áp dụng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, chi phí lăn bánh ước tính chỉ còn khoảng 608-621 triệu đồng, tùy địa phương đăng ký.

Mức giá này không chênh lệch quá lớn so với giá niêm yết của một số phiên bản cao cấp thuộc phân khúc sedan hạng B như Toyota Vios 1.5G CVT, Honda City RS hay Hyundai Accent 1.5 Cao cấp. Trong khi đó, Xforce sở hữu lợi thế của một mẫu SUV gầm cao với cấu hình 5 chỗ rộng rãi, phù hợp với nhu cầu sử dụng đa dạng của các gia đình Việt.

Thực tế, ô tô tại Việt Nam thường phục vụ nhu cầu chung của cả gia đình, từ đi làm hằng ngày đến những chuyến về quê, du lịch cuối tuần. Vì vậy, bên cạnh khả năng vận hành linh hoạt trong đô thị, không gian nội thất và tính đa dụng cũng là những yếu tố quan trọng khi lựa chọn xe. Với thiết kế gầm cao, Xforce có thêm lợi thế so với sedan hạng B khi di chuyển trên những cung đường không bằng phẳng, đồng thời khoang nội thất rộng rãi thoải mái cho các thành viên gia đình.

Bên cạnh đó, Xforce còn sở hữu danh sách trang bị khá đáng chú ý. Các phiên bản Premium và Ultimate được trang bị ghế bọc da, bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch, màn hình giải trí cảm ứng 12,3 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây. Xe còn có điều hòa tự động hai vùng độc lập, cửa gió hàng ghế sau và sạc điện thoại không dây. Riêng phiên bản Ultimate được trang bị hệ thống âm thanh Dynamic Sound Yamaha Premium 8 loa.

Về vận hành, Xforce sử dụng động cơ xăng 1.5L MIVEC, cho công suất tối đa 104 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141 Nm, kết hợp hộp số CVT và hệ dẫn động cầu trước. Xe được trang bị các hệ thống an toàn như ABS, EBD, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Trên các phiên bản Premium và Ultimate, danh sách trang bị còn có cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và hệ thống cảnh báo, giảm thiểu va chạm phía trước. Riêng bản Ultimate có thêm ga tự động thích ứng.

Đáng chú ý, chương trình hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho Xforce đã được triển khai từ tháng 7 và tiếp tục duy trì trong tháng 10/2026. Chính sách này giúp giảm đáng kể chi phí mua xe ban đầu, đặc biệt với những khách hàng đang tìm kiếm một mẫu SUV phục vụ gia đình trong tầm giá dễ tiếp cận.

Theo số liệu từ VAMA, lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Xforce đạt doanh số 9.456 xe tại Việt Nam, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2025. Nếu ưu đãi tiếp tục được duy trì trong những tháng cuối năm, đây sẽ là một trong những yếu tố hỗ trợ mẫu SUV cỡ B của Mitsubishi gia tăng sức cạnh tranh và cải thiện doanh số trong năm 2026.