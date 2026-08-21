Ra mắt Mercedes-Benz C-Class bản nâng cấp

Mercedes-Benz tiếp tục làm mới dòng xe sedan C-Class động cơ đốt trong cho phiên bản năm 2027 với loạt thay đổi từ thiết kế, công nghệ nội thất đến hệ thống vận hành. Điểm dễ nhận thấy nhất nằm ở phần đầu xe. Xe sở hữu lưới tản nhiệt lớn hơn, kéo thấp xuống cản trước và được bao quanh bởi viền chrome. Cụm đèn pha mới nối liền với mảng ốp màu đen quanh lưới tản nhiệt, tạo phong cách tương tự như S-Class mới.

Logo Mercedes-Benz đặt chính giữa lưới tản nhiệt có khả năng phát sáng, trong khi một dải LED chạy vòng quanh khu vực này. Họa tiết ngôi sao ba cánh cũng xuất hiện bên trong cụm đèn pha và đèn hậu, trở thành điểm nhận diện mới trên nhiều mẫu Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz tiếp tục làm mới dòng xe sedan C-Class và sở hữu động cơ lai hybrid.

Ở hai bên thân xe, đèn chiếu logo Mercedes-Benz xuống mặt đường tiếp tục được trang bị. Đặc biệt, các máy chiếu LED tích hợp ở bậc cửa có thể tạo họa tiết riêng trên mặt đường khi xe đỗ. C-Class 2027 có thêm thiết kế mâm 18 inch mới cùng hai tùy chọn mâm AMG 19 inch.

Mercedes-Benz bổ sung hai màu sơn Miami Silver Metallic và Moody Sky Grey Metallic. Gói AMG Line Plus mới hướng đến khách hàng thích phong cách thể thao, với ghế thể thao, chỉ khâu tương phản màu đỏ và dây đai an toàn màu đỏ.

Khoang cabin không thay đổi quá nhiều về bố cục nhưng vô-lăng được thiết kế lại, trong đó nút chỉnh âm lượng dạng cuộn vật lý được đưa trở lại. Hệ thống màn hình vẫn gồm màn hình trung tâm 11,9 inch kết hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch. Tuy nhiên, nền tảng MB.OS được nâng cấp, cho phép cập nhật phần mềm từ xa cho toàn bộ hệ thống trên xe.

C-Class mới có thêm thiết kế mâm 18 inch mới cùng hai tùy chọn mâm AMG 19 inch.

Đáng chú ý nhất là trợ lý ảo MBUX ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Hệ thống này kết hợp các công nghệ từ ChatGPT, Microsoft Bing và Google Gemini, cho phép Mercedes-Benz C-Class xử lý những cuộc hội thoại phức tạp và ghi nhớ ngữ cảnh trong thời gian ngắn.

Mercedes-Benz cho biết trợ lý AI có thể dựa vào nội dung cuộc trò chuyện để đề xuất nhạc hoặc podcast phù hợp. Nếu người dùng không nhớ tên bài hát hay nghệ sĩ, hệ thống cũng có thể hỗ trợ tìm kiếm dựa trên những thông tin còn nhớ.

Khách hàng có thể nâng cấp hệ thống âm thanh Burmester với 15 loa và Dolby Atmos. Các trang bị khác gồm đèn viền nội thất 64 màu, hai tùy chọn màu da Beech Brown và Cherry Red cùng các chi tiết ốp gỗ Birch Wood vân tự nhiên hoặc màu bạc bóng.

Xe được trang bị khối động cơ xăng I4, dung tích 2.0L tăng áp kết hợp hệ thống hybrid 48 V. Bộ máy phát điện tích hợp có thể bổ sung 23 mã lực và 151 lb-ft mô-men xoắn ở dải vòng tua thấp. Hệ thống 48 V cũng cho phép sử dụng máy nén điện phụ, có khả năng hoạt động gần như tức thời để hỗ trợ bộ tăng áp, cải thiện khả năng phản hồi khi tăng tốc. Công suất tiêu chuẩn vẫn ở mức 255 mã lực và mô-men xoắn 295Nm. Tuy nhiên, xe được bổ sung chức năng tăng công suất, cung cấp thêm 27 mã lực trong tối đa 20 giây.

Mercedes-Benz đồng thời tinh chỉnh hệ thống treo nhằm tăng độ linh hoạt và hạn chế chuyển động thân xe. Hệ thống giảm xóc thích ứng được điều chỉnh lại, trong khi gương chiếu hậu mới góp phần giảm tiếng ồn gió lọt vào cabin.

Xe được trang bị khối động cơ xăng I4, dung tích 2.0L tăng áp kết hợp hệ thống hybrid 48 V.

Một trang bị đáng chú ý khác là màn hình hiển thị trên kính lái HUD tích hợp công nghệ thực tế tăng cường (AR), vốn từng xuất hiện trên S-Class. Xe dự kiến bắt đầu được giao tới khách hàng tại Mỹ từ nửa đầu năm 2027 và mức giá bán chưa được công bố.