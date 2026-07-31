Mercedes-Benz GLC thế hệ mới nhận cọc tại Việt Nam, chạy hơn 700 km/lần sạc

Một số đại lý Mercedes-Benz tại Việt Nam đã bắt đầu nhận đặt cọc cho thế hệ mới của dòng SUV hạng sang GLC, dù xe dự kiến phải đến năm sau mới chính thức ra mắt. Phiên bản đầu tiên mở bán được cho là Mercedes-Benz GLC 400 4Matic với giá dự kiến khoảng 3,399 tỷ đồng, đánh dấu bước chuyển mình khi dòng GLC lần đầu tiên sử dụng hệ truyền động thuần điện.

Theo thông tin từ đại lý, Mercedes-Benz GLC 400 4Matic được trang bị hai mô-tơ điện cho công suất tối đa 483 mã lực, kết hợp hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian 4Matic. Xe sử dụng bộ pin lithium-ion dung lượng 94 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa 713 km theo chuẩn WLTP.

Mẫu SUV điện này hỗ trợ sạc AC công suất tối đa 22 kW và sạc nhanh DC lên tới 330 kW. Theo Mercedes-Benz, chỉ sau 10 phút sạc nhanh, xe có thể bổ sung đủ năng lượng để di chuyển thêm khoảng 300-303 km theo tiêu chuẩn WLTP.

So với phiên bản động cơ đốt trong đang bán tại Việt Nam, GLC thế hệ mới có thiết kế thay đổi đáng kể. Điểm nhấn nằm ở lưới tản nhiệt kín lấy cảm hứng từ các mẫu Mercedes-Benz cổ điển, có thể tích hợp 942 đèn LED tạo hiệu ứng ánh sáng đặc trưng (tùy phiên bản). Cụm đèn trước sử dụng công nghệ Micro-LED kết hợp dải đèn định vị ban ngày hình ngôi sao ba cánh, trong khi đèn hậu cũng mang họa tiết ngôi sao đồng bộ.

GLC EV sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.933 x 1.914 x 1.710 mm. Chiều dài cơ sở đạt 3.027 mm, lớn hơn 107 mm so với GLC động cơ đốt trong, giúp mở rộng không gian nội thất. Xe có khoang hành lý phía sau dung tích 570 lít cùng cốp trước 128 lít nhờ nền tảng thuần điện.

Khoang lái được số hóa với màn hình MBUX Hyperscreen kích thước 39,1 inch, trải dài gần hết chiều ngang bảng táp-lô. Xe vận hành trên nền tảng MB.OS Superbrain, tích hợp trí tuệ nhân tạo do Microsoft và Google phát triển, đi kèm trợ lý ảo MB Virtual Assistant và 11 giao diện hiển thị.

Danh sách trang bị nổi bật còn có hệ thống âm thanh Burmester 3D, đèn viền nội thất chủ động, cửa sổ trời toàn cảnh Starry SKY CONTROL với 162 điểm sáng mô phỏng bầu trời sao, gói thư giãn ENERGIZING COMFORT, ghế bọc da Nappa cùng ba tùy chọn màu nội thất.

Về khả năng vận hành, GLC EV được trang bị hệ thống treo khí nén AIRMATIC kết hợp giảm chấn thích ứng ADS+, có khả năng tự động điều chỉnh theo điều kiện mặt đường và dữ liệu bản đồ nhằm tăng sự êm ái cũng như ổn định. Xe còn sở hữu hệ thống đánh lái bánh sau với góc xoay tối đa 4,5 độ, giúp cải thiện khả năng xoay trở trong đô thị và tăng độ ổn định khi di chuyển ở tốc độ cao.

Một điểm nhấn khác là hệ thống hỗ trợ lái thông minh do Mercedes-Benz phát triển cùng Momenta, hỗ trợ điều hướng trong đô thị, lái xe trên cao tốc, tự động chuyển làn, tự động lùi xe và hoạt động mà không phụ thuộc hoàn toàn vào dữ liệu bản đồ độ chính xác cao.

Trước khi GLC thuần điện được phân phối tại Việt Nam, Mercedes-Benz dự kiến sẽ giới thiệu GLC 350e 4Matic sử dụng hệ truyền động hybrid sạc ngoài (PHEV) vào cuối năm nay. Phiên bản này được cho là sẽ có giá khoảng 3 tỷ đồng, đóng vai trò cầu nối trước khi GLC EV chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào năm sau.