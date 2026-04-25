Mercedes-Benz gây chấn động với C-Class thuần điện đầu tiên

Mercedes-Benz vừa trình làng C-Class Electric – mẫu sedan thuần điện được mệnh danh là chiếc C-Class thể thao nhất lịch sử. Với kiến trúc 800V cho phép sạc siêu nhanh và phạm vi hoạt động lên tới 759 km, tân binh này đã sẵn sàng cho cuộc thư hùng nảy lửa với đối thủ truyền kiếp BMW i3.

Trong suốt hàng thập kỷ qua, Mercedes-Benz C-Class luôn được ví như "gà đẻ trứng vàng" và là biểu tượng cho sự sang trọng, lịch lãm dành cho giới trẻ thành đạt. Tuy nhiên, khi làn sóng điện hóa bắt đầu càn quét thị trường toàn cầu, sự thiếu hụt một đại diện sedan cỡ nhỏ thuần điện đã khiến "ngôi sao ba cánh" có phần lép vế trước những đối thủ đáng gờm như BMW i3 hay Tesla Model 3.

Không để người hâm mộ phải chờ đợi lâu hơn, hãng xe Đức đã tung ra "quân bài chiến lược" mang tên C-Class Electric. Đây không đơn thuần là một mẫu xe thay thế động cơ đốt trong bằng pin, mà là một sự định nghĩa lại hoàn toàn về trải nghiệm lái thể thao và công nghệ tương lai của Mercedes-Benz. Với sự xuất hiện này, cuộc đua trong phân khúc sedan hạng sang cỡ nhỏ chính thức bước vào một giai đoạn kịch tính hơn bao giờ hết.

Khác với các đàn anh như EQE hay EQS, Mercedes đã quyết định giữ lại tên gọi thuần túy: C-Class Electric. Dù mang cái tên quen thuộc, nhưng mẫu xe này là một sự đột phá hoàn toàn khi phát triển trên nền tảng MB.EA chuyên dụng, không hề dùng chung linh kiện với bản chạy xăng.

Mercedes khẳng định, đây sẽ là chiếc C-Class mang lại cảm giác lái thể thao nhất từ trước đến nay, lấp đầy khoảng trống phân khúc sedan cỡ nhỏ thuần điện mà hãng còn thiếu. C-Class Electric được trang bị gói pin "khủng" 94,5 kWh, cung cấp năng lượng cho hai mô-tơ điện sản sinh tổng công suất lên tới 482 mã lực. Xe chỉ mất 4,1 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h – một con số khiến nhiều mẫu xe thể thao phải dè chừng.

Điểm "ăn tiền" nhất chính là kiến trúc điện 800V giúp xe hỗ trợ sạc nhanh DC tối đa 330kW. Bạn chỉ cần 10 phút sạc là có thể đi thêm tới 318 km. Ở phiên bản C 400, phạm vi hoạt động tối đa đạt mức 759 km, hứa hẹn sẽ là đối thủ cực khó chịu của BMW i3 (vốn có tầm nền lên tới 899 km).

Bước vào bên trong, C-Class Electric thực sự là một "bữa tiệc" công nghệ. Điểm nhấn là hệ thống màn hình khổng lồ Hyperscreen trải dài toàn bộ bảng táp-lô, tích hợp hệ điều hành MBUX mới nhất. Đặc biệt, trần xe được trang trí bằng 162 ngôi sao nhỏ (Sky Control), kết hợp với cửa sổ trời toàn cảnh tạo nên không gian sang trọng như trên dòng S-Class. Trục cơ sở kéo dài thêm 97 mm so với bản xăng cũng giúp hàng ghế sau rộng rãi và thoải mái hơn hẳn.

Mercedes trang bị cho C-Class Electric hệ thống đánh lái bánh sau với góc lái 4,5 độ. Điều này giúp mẫu sedan sang trọng có bán kính vòng quay cực nhỏ (chỉ 11,2 m), tương đương với những mẫu xe cỡ nhỏ, giúp việc xoay sở trong phố đông trở nên cực kỳ dễ dàng.

Ở tốc độ cao, hệ thống này sẽ giúp xe bám đường và ổn định hơn đáng kể. Theo kế hoạch, Mercedes C-Class Electric sẽ mở bán từ nửa đầu năm 2027. Đối thủ mà nó nhắm tới không ai khác ngoài BMW i3, Audi A4 e-tron và "tân binh" Lexus ES điện.