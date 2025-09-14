Mercedes-Benz C-class thế hệ mới chạy thử trên đường phố

Mercedes-Benz C-Class chạy điện hoàn toàn mới ra mắt với lưới tản nhiệt LED ấn tượng, pin 94 kWh, sạc nhanh 330 kW và phạm vi hoạt động lên đến 800 km, cạnh tranh Tesla Model 3 và BMW i4. Cụ thể, hãng xe Đức vừa hé lộ những hình ảnh đầu tiên của C-Class chạy hoàn toàn bằng điện, mẫu sedan hứa hẹn sẽ định hình lại phân khúc xe sang cỡ trung.

Không chỉ sở hữu tầm hoạt động lên tới 800 km sau mỗi lần sạc, C-Class mới còn gây chú ý với thiết kế lưới tản nhiệt LED cực kỳ ấn tượng. Điểm nhấn nổi bật nhất của C-Class EV chính là lưới tản nhiệt cỡ lớn, lấy cảm hứng từ GLC EQ. Thiết kế này tích hợp hàng trăm điốt LED có khả năng phát sáng, kết hợp cùng đèn ban ngày hình ngôi sao đặc trưng, mang đến diện mạo hiện đại và đầy công nghệ. Tổng thể kích thước xe tương tự bản chạy xăng, và sẽ được bán song song để mở rộng lựa chọn cho khách hàng.

C-Class điện sử dụng nền tảng MB.EA với pin lithium-ion 94 kWh và kiến trúc 800V, hỗ trợ sạc nhanh công suất tối đa 330 kW. Nhờ đó, mẫu sedan này có thể di chuyển tới 497 dặm (khoảng 800 km) sau mỗi lần sạc đầy, con số đủ sức cạnh tranh với những mẫu xe điện cao cấp nhất hiện nay. Xe sẽ có nhiều phiên bản, từ dẫn động cầu sau đến dẫn động 4 bánh toàn thời gian.

Khoang cabin của C-Class EV hứa hẹn là bước lột xác lớn so với thế hệ hiện tại. Xe có thể được trang bị màn hình MBUX Hyperscreen 39,1 inch như trên GLC EQ hoặc gói Superscreen hiện đại hơn của CLA mới. Ngoài ra, các màn hình 10,25 inch (đồng hồ), 14 inch (trung tâm) và 14 inch (hành khách) cũng có thể xuất hiện, mang lại trải nghiệm số hóa toàn diện.

Hình ảnh về dòng xe C-Class mới vừa được Mercedes-Benz hé lộ.

Sự xuất hiện của Mercedes-Benz C-Class chạy điện không chỉ mở rộng danh mục EQ mà còn khẳng định tham vọng điện hóa của hãng xe Đức trong phân khúc sedan sang trọng. Với thiết kế hiện đại, công nghệ tiên tiến và phạm vi hoạt động vượt trội, mẫu xe này hứa hẹn sẽ trở thành đối thủ nặng ký của Tesla Model 3 và BMW i4.