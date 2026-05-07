Mercedes-Benz đưa các phím bấm vật lý quay lại vì ý kiến khách hàng

Mercedes-Benz là hãng xe tiếp theo thừa nhận sai lầm của các màn hình cảm ứng, và hứa sẽ đem các nút bấm vật lý quay trở lại taplo xe hơi. Hãng xe Đức cho biết họ vẫn sẽ duy trì các màn hình lớn trên xe, nhưng đã lắng nghe người dùng và sẽ đưa các nút bấm vật lý trở lại cho những chức năng quan trọng trong các mẫu xe tương lai.

Điều này phần nào khác với Audi và Volkswagen, khi hai hãng này chọn giảm kích thước màn hình infotainment để nhường chỗ cho các nút điều khiển vật lý. Theo Mercedes, các mẫu GLC và C-Class sắp ra mắt vẫn sẽ được trang bị màn hình MBUX “Hyperscreen” 39,1 inch, trải dài gần hết bảng táp-lô. Tuy nhiên, xe sẽ có thêm nút bấm vật lý phía trước khu vực sạc không dây kép, cùng với các nút và công tắc vật lý quay trở lại trên vô-lăng.

Giám đốc kinh doanh của Mercedes-Benz, Mathias Geisen, cho biết hãng đã thay đổi định hướng: Các nút bấm, công tắc và núm xoay vật lý sẽ tiếp tục được tích hợp trong các mẫu xe mới, theo hướng kết hợp giữa màn hình lớn và điều khiển trực tiếp. Ông cũng nhấn mạnh rằng màn hình vẫn rất quan trọng, vì đây là nơi “phép thuật” công nghệ diễn ra, nhưng trong tương lai, các chức năng quan trọng sẽ có nút cứng để người dùng truy cập nhanh.

Kết quả nghiên cứu khách hàng cho thấy họ thích màn hình lớn, nhưng vẫn muốn có các điều khiển vật lý cho những chức năng cụ thể. Ngoài ra, hãng cũng sẽ cho phép cá nhân hóa giao diện màn hình lớn (gần 1 mét chiều rộng), lấy cảm hứng từ trải nghiệm smartphone - nơi người dùng đã quen với mức độ tùy biến cao.

Thế hệ GLC mới sẽ là một trong những mẫu xe đầu tiên sử dụng nền tảng xe điện MB.EA, dự kiến ra mắt vào quý 4 năm 2026, và sẽ được chia sẻ với C-Class thế hệ mới.