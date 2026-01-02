Porsche tiếp tục sử dụng động cơ xăng cho dòng xe Boxster và Cayman

Trước thực tế thị trường xe điện (EV) không như kỳ vọng, Porsche đang thực hiện một bước đi táo bạo: Tái thiết kế nền tảng thuần điện PPE để có thể lắp vừa động cơ đốt trong cho thế hệ kế tiếp của dòng 718. Từng tuyên bố sẽ biến dòng xe thể thao động cơ đặt giữa Boxster và Cayman thành xe thuần điện hoàn toàn, nhưng theo nguồn tin từ trung tâm kỹ thuật Weissach, Porsche đang phải "điều chỉnh lộ trình".

Hãng xe Đức đang nỗ lực cải tiến nền tảng PPE (vốn chỉ dành cho xe điện) để có thể tương thích với động cơ đốt trong (ICE). Quyết định này nằm trong chiến lược "linh hoạt công nghệ" mà Porsche đang áp dụng cho cả dòng Macan, nhằm duy trì song song các phiên bản chạy xăng và điện để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Việc đưa động cơ xăng vào một cấu trúc vốn được thiết kế cho xe điện là một bài toán khó: Gia cố khung gầm: Nền tảng PPE sử dụng bộ pin như một phần chịu lực của cấu trúc. Khi bỏ pin, thân xe sẽ bị yếu đi. Các kỹ sư Porsche phải đề xuất một phần sàn cấu trúc mới bắt vít vào các điểm cứng sẵn có để bù lại độ cứng vững. Không gian hạn chế: Nền tảng điện không có sẵn đường ống trung tâm cho bình nhiên liệu, hệ thống dẫn xăng hay ống xả, buộc Porsche phải phát triển lại hoàn toàn phần đuôi xe.

Dù chưa có quyết định cuối cùng, nhưng kế hoạch của CEO Oliver Blume gợi ý rằng Porsche có thể sử dụng phiên bản cải tiến của động cơ 4.0L phẳng 6 xy-lanh (flat-six). Đây là khối động cơ vốn đang sản sinh công suất lên tới 500 mã lực trên các dòng GT4 RS và Spyder RS danh tiếng.

Động thái của Porsche diễn ra trong bối cảnh các quy định về khí thải tại Châu Âu có dấu hiệu nới lỏng (giảm mục tiêu cắt giảm khí thải từ 100% xuống 90% vào năm 2035). CEO Oliver Blume cũng thừa nhận mục tiêu xe điện chiếm 80% doanh số vào năm 2030 là "không thực tế".

Với bước đi này, Porsche gia nhập nhóm các nhà sản xuất xe sang như BMW trong việc ủng hộ phương pháp tiếp cận linh hoạt, cho phép xe động cơ đốt trong tồn tại song song với xe điện.