Porsche 718 thuần điện có thể bị ngừng phát triển mới

Porsche được cho là cân nhắc dừng dự án 718 thuần điện do chi phí tăng và chậm tiến độ, thế hệ mới Boxster và Cayman có thể tiếp tục dùng động cơ đốt trong. Porsche được cho là đang xem xét hủy bỏ kế hoạch phát triển phiên bản thuần điện cho dòng xe thể thao 718 Boxster và 718 Cayman, trong bối cảnh chi phí tăng cao và tiến độ dự án gặp nhiều trở ngại.

Thế hệ tiếp theo của dòng 718 nhiều khả năng vẫn sử dụng động cơ đốt trong thay vì chuyển hoàn toàn sang điện hóa như dự kiến trước đây. Theo Motor1 và Bloomberg, tân CEO Michael Leiters, người mới đảm nhiệm vị trí từ tháng 1/2026, đang đánh giá lại chiến lược phát triển của Porsche, trong đó có dự án 718 thuần điện. Nguồn tin nội bộ cho biết chi phí tăng nhanh và quá trình phát triển chậm hơn kế hoạch là những yếu tố chính khiến dự án bị xem xét lại.

Thế hệ tiếp theo của dòng 718 nhiều khả năng vẫn sử dụng động cơ đốt trong.

Porsche đã ngừng sản xuất thế hệ 718 hiện tại vào tháng 10/2025, trước đó hãng dự định giới thiệu phiên bản chạy điện vào cuối năm. Tuy nhiên, dấu hiệu trì hoãn đã xuất hiện từ cuối năm 2024 khi các kỹ sư nội bộ thừa nhận tiến độ phát triển gặp khó khăn. Đến tháng 5/2025, một báo cáo khác cho rằng việc nhà cung cấp pin North Volt phá sản cũng ảnh hưởng đến kế hoạch.

Đến tháng 9/2025, Porsche xác nhận thế hệ 718 tiếp theo vẫn tiếp tục sử dụng động cơ đốt trong. Dòng xe này được định vị là một trong những mẫu xe thể thao chủ lực của hãng, giữ vai trò quan trọng trong danh mục sản phẩm.

Porsche đã ngừng sản xuất thế hệ 718 hiện tại vào tháng 10/2025.

Motor1 đã liên hệ Porsche để xác nhận thông tin liên quan đến việc hủy bỏ dự án điện hóa, nhưng hãng xe Đức từ chối bình luận về các tin đồn. Quyết định xem xét lại dự án 718 điện, nếu xảy ra, được cho là không quá bất ngờ khi Porsche đang đối mặt với nhiều thách thức kinh doanh. Doanh số tại Trung Quốc giảm mạnh, cùng với các chính sách thuế quan mới tại Mỹ, đã tạo áp lực lên hoạt động kinh doanh tại hai thị trường trọng điểm.

Trong bối cảnh này, việc tiếp tục đầu tư lớn vào các mẫu xe thể thao điện hóa giá cao có thể không còn phù hợp với chiến lược ngắn hạn của hãng. Porsche được cho là vẫn có thể duy trì hoạt động ổn định nhờ danh mục sản phẩm hiện tại mà không cần đến phiên bản 718 thuần điện trong thời gian gần.