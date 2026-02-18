Những thay đổi về luật giao thông năm 2026 người dân cần chú ý

Câu hỏi

Bạn đọc Hoàng Thị Linh (phường Long Biên, Hà Nội) hỏi các quy định mới về giao thông đường bộ, có hiệu lực từ năm 2026?

Trả lời

Luật sư Ma Văn Giang, Văn phòng luật sư Nam Hồng, Đoàn luật sư TP.Hà Nội cho hay, từ ngày 1/7/2026, các quy định mới về giao thông đường bộ (theo Luật 118/2025/QH15 và các quy định liên quan) tập trung siết chặt an toàn, đặc biệt là trẻ em và quản lý tài xế qua hệ thống điểm.

Một trong những điểm mới đó là quy định bắt buộc về thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô. Kể từ ngày 1/1/ 2026, trẻ em dưới 10 tuổi hoặc cao dưới 135 cm tuyệt đối không được ngồi ở hàng ghế trước.

Thay vì chỉ khuyến cáo, luật mới yêu cầu tài xế phải lắp đặt các thiết bị hỗ trợ đạt chuẩn như ghế ISOFIX, ghế nâng hoặc nôi quay ngược phù hợp với lứa tuổi của trẻ.

Lái xe vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng kể từ ngày 1/7/2026. Tuy nhiên, để đảm bảo tính khả thi, quy định này tạm thời chưa áp dụng đối với các loại xe kinh doanh vận tải hành khách.

Xe đưa đón học sinh/trẻ mầm non bắt buộc lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh và cảnh báo, chống bỏ quên trẻ.

Từ năm 2026, loạt quy định mới về an toàn trẻ em, vận tải và giấy phép lái xe sẽ có hiệu lực. Ảnh: D.V.

Đối với giấy phép lái xe, mỗi tài xế có 12 điểm/năm. Lái xe vi phạm sẽ bị trừ điểm, hết 12 điểm sẽ bị cấm lái xe trong 6 tháng và phải sát hạch lại mới được cấp điểm mới. Ngược lại, những tài xế tuân thủ luật lệ, không phát sinh vi phạm sẽ được tự động phục hồi điểm tối đa sau 12 tháng.

Cùng với đó, cách phân hạng bằng lái cũng được điều chỉnh lại gọn gàng hơn. Hạng A1 sẽ dành cho xe dưới 125 cc hoặc xe điện dưới 11 kW, trong khi các dòng ô tô con trước đây sẽ được gộp chung vào hạng B với các ghi chú cụ thể về loại xe được phép điều khiển.

Từ năm 2026, cục Cảnh sát giao thông yêu cầu mọi hành vi vi phạm khi bị xử lý đều phải có chứng cứ bằng hình ảnh hoặc dữ liệu điện tử làm căn cứ pháp lý. Lực lượng chức năng sẽ sử dụng camera gắn trên người hoặc hệ thống camera cố định để ghi lại toàn bộ quá trình làm việc.

Quy định này không chỉ áp dụng cho đường bộ mà còn mở rộng sang cả lĩnh vực đường thủy và đường sắt, nhằm đảm bảo sự minh bạch tuyệt đối và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân.

Cũng theo Luật 118/2025, từ 1/7/2026, quy định giới hạn lái xe tối đa 10 tiếng mỗi ngày đối với tài xế ôtô kinh doanh vận tải sẽ bị bãi bỏ. Thay vào đó, thời gian làm việc của tài xế sẽ áp dụng theo Bộ luật Lao động, với giới hạn không quá 8 tiếng mỗi ngày hoặc 48 tiếng mỗi tuần.

Tức là, có thể có ngày tài xế lái tới 10 tiếng, nhưng ngày khác phải giảm để tổng một tuần không quá 48 tiếng. Luật vẫn giữ quy định lái xe liên tục không quá 4 giờ, nhằm hạn chế rủi ro mất an toàn do mệt mỏi.