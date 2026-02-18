Loạt chính sách tác động đến người đi xe máy tại Việt Nam 2026

Giá tính lệ phí trước bạ xe máy do địa phương ban hành

Theo Nghị định số 175/2025/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, giá tính lệ phí trước bạ đối với xe máy (trừ xe chuyên dùng) sẽ do UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành, thay vì do Bộ Tài chính quy định như trước đây.

Trường hợp giá xe trên thị trường biến động tăng hoặc giảm từ 5% trở lên so với bảng giá hiện hành, cơ quan thuế cấp tỉnh sẽ phối hợp với Sở Tài chính để điều chỉnh mức giá tính lệ phí trước bạ trong quý tiếp theo. Mức thu lệ phí trước bạ đối với xe máy hiện vẫn được giữ ở mức 2%.

Lộ trình kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy

Ngày 31/12/2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Thông tư số 92/2025/TT-BNNMT, quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ (QCVN 99:2025/BNNMT). Thông tư có hiệu lực từ ngày 30/6/2026; lộ trình áp dụng cụ thể sẽ thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đề xuất mới nhất của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại văn bản số 387/BC-BNNMT, từ tháng 7/2027, toàn bộ xe máy lưu hành tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh sẽ phải thực hiện kiểm định khí thải. Đến năm 2028, tất cả xe máy tại hai địa phương này phải đáp ứng mức khí thải cấp 2, với nồng độ khí CO tối đa 4,5%; đối với động cơ bốn kỳ, hàm lượng HC (hydrocarbon) trong khí thải không vượt quá 1.200 phần triệu (ppm).

Tại các đô thị lớn khác như Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và Huế, việc kiểm định khí thải xe máy dự kiến bắt đầu từ tháng 7/2028.

Theo đánh giá của các chuyên gia, mỗi lượt kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy chỉ mất khoảng 7–10 phút. Hiện các cơ quan chức năng đang tích cực chuẩn bị hạ tầng, với kế hoạch xây dựng hàng nghìn cơ sở kiểm định khí thải trên phạm vi cả nước.

Hà Nội thí điểm cấm xe máy sử dụng động cơ đốt trong từ tháng 7/2026

Từ ngày 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai vùng phát thải thấp đầu tiên tại khu vực vành đai 1. Theo đó, xe mô tô, xe gắn máy sử dụng xăng và một số phương tiện hoạt động trên nền tảng ứng dụng có thể bị hạn chế hoặc cấm lưu thông theo khung giờ hoặc khu vực cụ thể.

Trong giai đoạn thí điểm, vùng phát thải thấp sẽ được áp dụng tại một số phường thuộc vành đai 1 như Hai Bà Trưng, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Ô Chợ Dừa, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Ba Đình, Giảng Võ, Ngọc Hà và Tây Hồ. Theo lộ trình, từ ngày 1/1/2028, phạm vi vùng phát thải thấp sẽ mở rộng ra toàn bộ vành đai 1 và một phần vành đai 2, bao gồm các phường Láng, Đống Đa, Kim Liên, Bạch Mai và Vĩnh Tuy. Đến ngày 1/1/2030, chính sách này sẽ tiếp tục được triển khai trong phạm vi vành đai 3, bao phủ tổng cộng 36 phường, xã.

KẾT LUẬN

Việc đồng loạt triển khai các chính sách từ năm 2026 được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển mạnh mẽ trong quản lý phương tiện cá nhân, góp phần giảm ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn, đồng thời thúc đẩy người dân từng bước chuyển sang sử dụng các phương tiện thân thiện với môi trường.