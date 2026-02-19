Xuất hiện đối thủ khiến Vision phải lo lắng

GPX DX1 được thiết kế theo phong cách gọn gàng, tối ưu tỷ lệ thân xe để phù hợp với điều kiện giao thông đông đúc. Chiều cao yên 770 mm giúp phần lớn người dùng tại Đông Nam Á có thể chống chân thoải mái. Khoảng sáng gầm 110 mm đáp ứng tốt hạ tầng đô thị phổ biến, trong khi chiều dài cơ sở 1.300 mm tạo sự cân bằng giữa độ ổn định khi chạy thẳng và khả năng xoay trở linh hoạt trong không gian hẹp.

Về vận hành, DX1 trang bị động cơ xy-lanh đơn dung tích 124,8cc, SOHC 2 van, làm mát bằng không khí, tỷ số nén 10:1. Động cơ tích hợp hệ thống phun xăng điện tử GPX FI, kết hợp hộp số vô cấp CVT và khởi động điện hoàn toàn. Cấu hình này mang lại khả năng tăng tốc mượt mà, phản hồi ga tuyến tính và tối ưu mức tiêu thụ nhiên liệu. Xe tương thích với xăng Gasohol 91/95 (E10) hoặc xăng 95 – phù hợp điều kiện nhiên liệu tại khu vực.

Hệ thống treo gồm phuộc ống lồng phía trước đường kính 26 mm và giảm xóc sau đơn có thể điều chỉnh 5 mức preload, cho phép người dùng tùy chỉnh theo tải trọng hoặc nhu cầu sử dụng. Xe sử dụng mâm hợp kim 12 inch đi cùng lốp không săm kích thước 100/90-12 phía trước và 120/80-12 phía sau.

Về an toàn, DX1 được trang bị phanh đĩa trước 190 mm và phanh tang trống phía sau, tích hợp công nghệ Combined Brake System (CBS) giúp phân bổ lực phanh hiệu quả hơn trong điều kiện vận hành thực tế.

Mẫu xe này còn sở hữu hệ thống chiếu sáng Full LED toàn bộ, tăng khả năng nhận diện và hiệu quả chiếu sáng so với đèn halogen truyền thống. Cụm đồng hồ kỹ thuật số LCD hiển thị đầy đủ thông tin như tốc độ, vòng tua máy, điện áp ắc quy, quãng đường tổng, hành trình Trip, thời gian và đèn nhắc thay dầu.

Trang bị tiện ích trên DX1 khá đầy đủ với Smart Key đạt chuẩn chống nước, chống bụi IP67, hoạt động trong bán kính khoảng 1,5 m và có chìa khóa dự phòng tích hợp. Bình xăng dung tích 5 lít đặt phía trước dạng pop-up giúp tiếp nhiên liệu thuận tiện mà không cần mở yên. Xe còn có cổng sạc USB Type-C, cốp dưới yên 20 lít chứa được mũ bảo hiểm 3/4, hộc chứa đồ phía trước, móc treo đồ đa năng và cần phanh tay hỗ trợ đỗ xe trên dốc.

Với trọng lượng khô 120 kg, GPX DX1 duy trì sự cân bằng giữa độ đầm chắc và khả năng điều khiển nhẹ nhàng. Các thông số hình học như góc caster 26,5 độ và độ trail 74 mm cho thấy xe được tinh chỉnh nhằm đảm bảo độ ổn định khi di chuyển ở tốc độ trung bình, đồng thời vẫn linh hoạt trong môi trường nội đô.

Tại thị trường Thái Lan, GPX DX1 có giá bán 54.500 baht, tương đương khoảng 45,5 triệu đồng theo tỷ giá quy đổi hiện tại.