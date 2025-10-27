Porsche có CEO mới để cứu cánh hãng xe Đúc

Porsche chọn Michael Leiters, cựu lãnh đạo McLaren & Ferrari làm CEO từ 2026 thay Oliver Blume trong bối cảnh khủng hoảng EV và doanh số lao dốc. Porsche thông báo bổ nhiệm Michael Leiters là kỹ sư người Đức 54 tuổi, từng đảm nhiệm vai trò CEO McLaren và giám đốc công nghệ Ferrari làm CEO từ 1/1/2026.

Ông từng góp phần phát triển hai mẫu hybrid đầu tiên của Ferrari (SF90 Stradale và 296 GTB), và trước đó đóng vai trò chủ chốt trong dự án Porsche Cayenne hybrid trước khi rời hãng năm 2013. Oliver Blume sẽ rời ghế CEO Porsche để toàn thời gian điều hành Volkswagen Group thêm 5 năm, đến 2030.

Quyết định thay CEO diễn ra giữa lúc Porsche phải đảo ngược chiến lược xe điện với chi phí 1,8 tỷ euro, doanh số Trung Quốc giảm mạnh và thuế nhập khẩu xe sang tại Mỹ gây sức ép. Hãng đã bốn lần hạ triển vọng tài chính trong năm, cảnh báo biên lợi nhuận có thể chỉ còn 2% trong 2025 mức thấp chưa từng thấy ở Porsche. Ông Leiters sẽ phải dẫn dắt quá trình cắt giảm chi phí, tái cấu trúc danh mục sản phẩm, đàm phán với công đoàn và khôi phục niềm tin nhà đầu tư.

Cựu CEO Aston Martin Andy Palmer cảnh báo đây là “một chiếc ghế đầy bão tố”, nhưng tin rằng Leiters có nền tảng cần thiết nhờ kinh nghiệm xử lý khủng hoảng tại Ferrari và McLaren. Các nhà đầu tư đánh giá hồ sơ ông phù hợp với “DNA xe thể thao và SUV” của Porsche, đồng thời hiểu sâu văn hóa hãng. Tuy vậy, giới phân tích nhấn mạnh việc thay CEO chỉ là khởi đầu: chiến lược xe điện, thị trường Trung Quốc và cấu trúc lợi nhuận vẫn là những vấn đề cốt lõi cần giải quyết tận gốc.

Việc Porsche lựa chọn một nhà lãnh đạo kỹ trị, từng trải qua cả giai đoạn mở rộng lẫn tái cấu trúc ở các hãng xe thể thao, được xem là phép thử cho hướng đi mới. Thành công hay thất bại của Leiters sẽ định hình câu trả lời cho câu hỏi lớn nhất: Porsche sẽ vượt qua “khúc cua chiến lược” như cách hãng từng làm trong quá khứ, hay đánh mất lợi thế trước kỷ nguyên điện hóa.