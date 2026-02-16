Loạt xe thể thao mới của Porsche xuất hiện Việt Nam

Porsche Việt Nam mở bán lại 911 GT3, GT3 RS và 718 GT4 RS sau hơn 5 năm gián đoạn. Giá từ 12,99 đến 17,69 tỷ đồng cho các phiên bản hiệu năng cao. Porsche Việt Nam xác nhận mở bán trở lại loạt xe thể thao phiên bản GT tại thị trường trong nước.

Dù một số xe đã được bàn giao trước đó, đây là lần đầu tiên hãng công bố chính thức danh mục phân phối sau nhiều năm gián đoạn. Ở dòng Porsche 911, các phiên bản được mở bán gồm 911 GT3, GT3 Touring và GT3 RS. Giá niêm yết tiêu chuẩn cho hai bản 911 GT3 và GT3 Touring là 15,35 tỷ đồng, trong khi 911 GT3 RS có giá từ 17,69 tỷ đồng.

Mức giá này chưa bao gồm các tùy chọn cá nhân hóa, vốn là đặc trưng quen thuộc của thương hiệu. Đối với dòng Porsche 718, hai phiên bản hiệu suất cao là Cayman GT4 RS và Boxster Spyder RS cũng xuất hiện trở lại trên trang chủ Porsche Việt Nam với giá từ 12,99 tỷ đồng.

Đây là các mẫu xe định hướng trải nghiệm vận hành trên đường đua. Porsche Việt Nam từng dừng phân phối các phiên bản hiệu năng cao của 911 và 718 từ năm 2020. Nguyên nhân được cho là liên quan đến các vấn đề đăng kiểm trong nước thời điểm đó.

Một số mẫu Porsche 911 GT3 thế hệ 992.1 vẫn xuất hiện tại Việt Nam.

Trong giai đoạn ngừng bán, một số mẫu Porsche 911 GT3 thế hệ 992.1 vẫn xuất hiện tại Việt Nam thông qua các đơn vị nhập khẩu tư nhân, với giá ước tính khoảng 20 tỷ đồng tùy cấu hình. Việc mở bán trở lại dưới dạng chính hãng giúp người dùng tiếp cận các phiên bản hiệu suất cao với nguồn gốc rõ ràng hơn và đi kèm chế độ hậu mãi tiêu chuẩn của hãng.

Ở phạm vi toàn cầu, dòng Porsche 718 đã ngừng sản xuất, khiến việc phân phối tại Việt Nam trở thành điểm đáng chú ý. Hiện chưa có thông tin cụ thể về việc Porsche Việt Nam còn tiếp nhận đơn đặt hàng mới hay chỉ phân phối lượng xe sẵn có.

Hai phiên bản hiệu suất cao là Cayman GT4 RS và Boxster Spyder RS cũng xuất hiện trở lại.

Các phiên bản GT của 718 như Cayman GT4 RS và Boxster Spyder RS vẫn được xem là những biến thể hiệu năng cao nổi bật, tập trung vào trải nghiệm lái thể thao thuần túy.

Việc Porsche Việt Nam đưa các phiên bản GT trở lại danh mục chính hãng giúp mở rộng lựa chọn cho nhóm khách hàng yêu thích xe thể thao hiệu suất cao. Đồng thời, động thái này phản ánh xu hướng thị trường xe sang trong nước đang dần đa dạng hóa, với sự xuất hiện nhiều hơn của các phiên bản chuyên biệt thay vì chỉ tập trung vào dòng xe tiêu chuẩn.

Mẫu xe Porsche 911 Dakar chính hãng được đưa về Việt Nam.

Sự trở lại của các mẫu xe GT cũng cho thấy nhu cầu đối với dòng xe hiệu suất cao tại Việt Nam vẫn tồn tại ổn định, dù phân khúc này có quy mô nhỏ và mang tính đặc thù.