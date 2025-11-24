Porsche Cayenne thuần điện ra mắt toàn cầu

Porsche Cayenne Electric mở đầu cho kỷ nguyên điện hóa mới trong dòng Cayenne. Với pin dung lượng 113 kWh, kiến trúc 800V, và khả năng sạc siêu nhanh, Cayenne Electric vừa mạnh mẽ, linh hoạt vừa đa dụng cho nhiều mục đích sử dụng.

Về thiết kế, Cayenne Electric kết hợp tỷ lệ đặc trưng của Porsche với ngôn ngữ khí động học hiện đại. Nội thất nổi bật với màn hình cong Flow Display, chế độ Mood Modes cho phép thay đổi ánh sáng, âm thanh, tư thế ghế theo tâm trạng, cùng trần panorama với màng tinh thể lỏng để điều chỉnh độ sáng. Không gian hành lý rộng rãi với dung tích tối đa tới 1.588 lít, kèm khoang phía trước (frunk) khoảng 90 lít, và khả năng kéo tới 3,5 tấn.

Porsche cho biết họ sẽ tiếp tục giữ các phiên bản Cayenne động cơ xăng và hybrid song song với Cayenne Electric, nhằm mang đến nhiều lựa chọn cho khách hàng trong giai đoạn chuyển đổi. Đại diện hãng nhấn mạnh: "Với Cayenne Electric, chúng tôi định nghĩa lại hiệu suất, nhưng không loại bỏ truyền thống, khách hàng vẫn có thể chọn phiên bản truyền thống nếu muốn."

Cayenne Electric ra mắt với hai phiên bản. Bản tiêu chuẩn có công suất khoảng 408 mã lực, khi sử dụng Launch Control đạt tối đa 442 mã lực, tăng tốc từ 0-100 km/h trong 4,8 giây, tốc độ tối đa 230 km/h. Trong khi đó, phiên bản Turbo Electric là chiếc Porsche sản xuất mạnh nhất từ trước đến nay, đạt công suất lên đến 1.156 mã lực và mô-men xoắn 1.500 Nm, tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 2,5 giây.

Bản tiêu chuẩn đạt tầm hoạt động lên đến 642 km theo WLTP, còn bản Turbo cũng có phạm vi đáng kể là 623 km. Bộ pin được làm mát hai mặt giúp quản lý nhiệt tốt hơn, kết hợp cùng hệ thống sạc 800V cho phép sạc DC lên đến 390 kW, trong điều kiện lý tưởng có thể đạt 400 kW, giúp sạc 10-80% chỉ trong dưới 16 phút.

Ngoài ra, Porsche lần đầu tiên đưa vào tùy chọn sạc không dây (inductive charging) với công suất tới 11 kW, chỉ cần đỗ xe đúng vị trí trên tấm sạc là tự động nạp điện. Cả hai phiên bản đều sử dụng treo khí thích ứng PASM. Bản Turbo Electric có thêm hệ thống treo chủ động Porsche Active Ride và tùy chọn đánh lái bánh sau (góc tới 5 độ), giúp cải thiện độ ổn định và khả năng xử lý.

Cayenne Electric cũng được trang bị hệ thống thu hồi năng lượng (recuperation) rất mạnh, lên đến 600 kW, theo Porsche là ở "cấp đua" Formula E, giúp tận dụng lực phanh để tái tạo điện năng. Xe có mức tiêu hao khoảng 21,8-19,7 kWh/100km (theo công bố của Porsche) với bản tiêu chuẩn.

Cayenne Electric được mở đặt hàng ngay từ khi công bố, đồng thời Porsche xác nhận sẽ tiếp tục mở rộng dòng xe này với phiên bản coupe vào năm 2026.