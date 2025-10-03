Nội thất Porsche Cayenne Electric đậm chất “tương lai” với màn hình cong siêu lớn

Porsche vừa công bố những hình ảnh chính thức đầu tiên về khoang lái của Cayenne Electric – mẫu SUV điện cỡ lớn dự kiến ra mắt cuối năm nay. Đây là bước tiến mới trong chiến lược điện hóa của hãng xe Đức, đồng thời hé lộ định hướng thiết kế “nội thất tương lai” với trải nghiệm số hóa toàn diện.

Điểm nhấn nổi bật nhất là màn hình cong OLED trung tâm mang tên Flow Display. Porsche cho biết đây là màn hình lớn nhất từng trang bị trên một mẫu xe của hãng. Màn hình nối liền xuống bệ trung tâm, chia thành hai vùng hiển thị và điều khiển, tối ưu thao tác khi đặt ngay bên dưới phần kê tay.

Kết hợp cùng cụm đồng hồ kỹ thuật số OLED 14,25 inch phía sau vô-lăng và tùy chọn màn hình HUD thực tế tăng cường kích thước hiển thị tới 87 inch, Cayenne Electric mang đến trải nghiệm đa màn hình hiếm thấy trong phân khúc SUV hạng sang. Khách hàng còn có thể bổ sung thêm màn hình 14,9 inch cho ghế phụ, cho phép hành khách điều khiển giải trí hoặc xem video mà không làm phân tâm người lái.

Đáng chú ý, Porsche vẫn giữ lại các nút vật lý cho những chức năng quan trọng như điều hòa, tốc độ quạt hay âm lượng – cân bằng giữa truyền thống và hiện đại, thay vì “số hóa” toàn bộ.

Nội thất Cayenne Electric được tái thiết kế nhờ loại bỏ hệ truyền động truyền thống, tối ưu hóa không gian và tiện nghi. Xe trang bị ghế trước chỉnh điện kèm nhớ vị trí, ghế sau ngả điện tiêu chuẩn, cửa sổ trời toàn cảnh lớn nhất từng có trên xe Porsche (có chức năng làm mờ điện tử), cùng hệ thống Mood Modes điều chỉnh ánh sáng, nhiệt độ, âm thanh và ghế ngồi để tạo các “bầu không khí” khác nhau.

Khách hàng có 13 phối màu nội thất, từ Xám Magie, Tím Oải Hương đến Xám Sage, cùng các chất liệu đa dạng: da, Race-Tex hay vải Pepita họa tiết răng sói cổ điển. Ngoài ra còn có hệ thống sưởi bề mặt cho tay vịn, ốp cửa, ghế và vô-lăng – nâng trải nghiệm tiện nghi lên tầm cao mới.

Porsche Cayenne Electric tích hợp chìa khóa số Porsche Digital Key có thể chia sẻ tới 7 người dùng, trợ lý ảo AI thế hệ mới, cùng bộ sạc nhanh 400 kW và sạc không dây EV đầu tiên trên thế giới.

Thiết kế ngoại thất của Porsche Cayenne Electric giữ nguyên dáng dấp quen thuộc nhưng được tinh chỉnh hiện đại hơn, với hai kiểu thân xe: SUV truyền thống và coupe-SUV. Xe phát triển trên nền tảng PPE nâng cấp, dự kiến có phiên bản cao cấp mạnh trên 1.000 mã lực – vượt xa mức 730 mã lực của Cayenne Turbo S E-Hybrid hiện tại.

Với gói pin 113 kWh, Porsche Cayenne Electric có phạm vi hoạt động khoảng 595 km, khả năng kéo tới 3.500 kg – ngang ngửa nhiều mẫu bán tải động cơ đốt trong.

Dù Cayenne Electric ra mắt, Porsche sẽ không “khai tử” động cơ truyền thống ngay. Hãng dự kiến tiếp tục sản xuất Cayenne máy xăng thế hệ thứ ba thêm ít nhất một thập kỷ, song song với phiên bản điện.