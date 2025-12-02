Dàn siêu xe, xe sang trăm tỷ dạo phố Hà Nội, chiếc đắt nhất giá hơn 20 tỷ

Cuối tuần qua, giới yêu xe và người dân Hà Nội được dịp chiêm ngưỡng hàng loạt siêu xe, xe siêu sang trên một số tuyến phố trung tâm. Một số xe thuộc diện hàng hiếm tại Việt Nam, khiến nhiều người tỏ ra thích thú và tò mò về lai lịch chiếc xe.

Đắt tiền nhất là chiếc Rolls-Royce Cullinan phiên bản Black Badge nhập khẩu tư nhân, có giá ước tính hơn 20 tỷ đồng. Mẫu SUV siêu sang này được nhiều đại gia Việt ưa chuộng, đến nay đã có không dưới 30 chiếc đưa về nước ta thông qua đơn vị nhập khẩu tư nhân lẫn chính hãng.

Cùng đến từ Anh quốc, chiếc Bentley Mulsanne facelift của đại gia Hà Nội gây chú ý với hai tông màu vàng đồng và xám ghi ở ngoại thất. Xe thuộc phiên bản EWB (trục cơ sở dài), có giá hơn 20 tỷ đồng khi mua mới. Đây là một trong số ít những chiếc Mulsanne bản nâng cấp có mặt ở nước ta tính đến nay.

Một chiếc Bentley Bentayga cũng xuất hiện tại khu vực được mệnh danh là “thánh địa siêu xe”, có giá hơn 20 tỷ đồng khi mua mới. Chiếc xe đặc biệt nhờ nước sơn “Due-tones” của hãng xe Anh quốc, do bộ phận cá nhân hóa Mulliner chế tác. Xe thuộc phiên bản First Edition sản xuất với số lượng giới hạn.

Ngoài ba chiếc xe siêu sang đắt tiền trên, chiếc Ferrari 488 GTB màu vàng cũng thu hút sự quan tâm của người qua đường không kém. Nguyên bản, xe có ngoại thất sơn màu đỏ Rosso Corsa nhưng được sơn lại. Xe từng thuộc sở hữu của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và một đại gia chơi lan đột biến ở TP.HCM.

Ferrari 488 GTB được trang bị động cơ V8 tăng áp kép, dung tích 3.9 lít, sản sinh công suất tối đa 661 mã lực và mô-men xoắn cực đại 760 Nm. Xe sử dụng hệ dẫn động cầu sau cùng hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp Getrag. Nhờ đó, “siêu ngựa Ý” có thể tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ tốn vỏn vẹn 3 giây. Vận tốc tối đa của xe đạt mức 330 km/h.

Đặc biệt hơn cả là chiếc Lamborghini Gallardo Superleggera - chiếc siêu xe chỉ có một chiếc duy nhất tại Việt Nam. Xe từng mang biển số 30G-889.69, song được chủ nhân đổi sang biển số 30L-313.13. Biển số này có giá trúng là 105 triệu đồng trên trang chủ hệ thống đấu giá biển số.

Lamborghini Gallardo Superleggera trang bị động cơ V10 dung tích 5,2 lít hút khí tự nhiên với vỏ và hệ thống làm mát bằng hợp kim nhôm. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 562 mã lực và mô-men xoắn cực đại 540 Nm. Siêu xe có khả năng tăng tốc từ vị trí đứng yên lên 100 km/h chỉ trong 3,4 giây cùng vận tốc tối đa ở mức 325 km/h.

Mang biển số đẹp tương tự chiếc Lamborghini là chiếc xe sang BMW X5, có giá khoảng 4,5 tỷ đồng ở thời điểm mua mới. Điểm nhấn của xe là biển số 34A-567.89 từng gây sốt một thời trên mạng xã hội. Từng có người trả giá chiếc xe này với giá 10 tỷ đồng, song chủ nhân không bán.

Xuất hiện tại “thánh địa siêu xe Hà Nội” là chiếc Range Rover Autobiography 2025 với giá lăn bánh hơn 13 tỷ đồng. Mẫu xe này được nhiều đại gia Việt ưa chuộng dù giá khá cao, trong đó có doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (tức Cường Đô la).

Chiếc Mercedes-AMG G 63 nổi bật với ngoại thất màu xanh chuối. Mẫu xe này trị giá hơn 13 tỷ đồng khi mua mới, đã được chủ nhân nâng cấp bộ mâm đa chấu kiểu mới thay cho bộ mâm 5 chấu kép AMG sơn đen nguyên bản.

Cuối cùng là chiếc Porsche 911 Carrera, trị giá khoảng 7 tỷ đồng. Xe được chủ nhân thay đổi ngoại thất bằng màu xanh dương theo phương pháp dán decal. Porsche 911 vốn được đại gia Việt yêu thích nhờ thiết kế thể thao, hiệu năng phù hợp với đi phố lẫn đường trường.