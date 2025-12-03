'So găng' xe xăng và xe điện trên đường phố Hà Nội

Tại Hà Nội, lượng xe máy dùng nhiên liệu hóa thạch nhiều gấp nhiều lần các loại phương tiện khác. Đây vẫn là lựa chọn phổ biến nhất vì sự linh hoạt và phù hợp với không gian đường hẹp. Các tuyến phố nhỏ như Khâm Thiên, Thái Hà hay Láng Hạ ghi nhận tình trạng xe máy di chuyển hết lòng đường, sát nhau từng gang tay.

Nhiều thời điểm, phương tiện nối đuôi ken đặc, buộc người đi đường phải di nhích từng cm hoặc đứng im một chỗ. Các nút giao lớn như Ngã Tư Sở, Cầu Giấy, Ô Chợ Dừa thường xuyên rơi vào tình trạng ùn cục bộ, đặc biệt trong khung giờ cao điểm.

Anh Hoàng Anh (nhân viên văn phòng tại Cầu Giấy) cho biết, mỗi ngày mất gần một tiếng để đi đoạn đường chỉ hơn 7 km. “Nếu đi ô tô thì lâu hơn, còn xe máy thì chen chúc mệt. Nhưng quen rồi nên vẫn phải chịu”, anh chia sẻ.

Giữa "biển" xe máy truyền thống, những chiếc xe máy điện và xe đạp điện xuất hiện ngày một nhiều hơn, đặc biệt ở khu dân cư mới và khu vực trung tâm.

Tuy vậy, tỷ lệ phương tiện xanh vẫn còn thấp, chưa đủ để làm thay đổi cấu trúc giao thông chung, đây là điều có thể quan sát rõ trên đường phố.

Chị Thanh Hoa (sống tại khu vực Long Biên) cho biết, đã chuyển sang dùng xe máy điện được ba tháng nhưng vẫn phải giữ thêm chiếc xe xăng để phòng trường hợp đi xa. “Đi trong khu đô thị thì ổn, nhưng vào trung tâm ít điểm sạc. Hạ tầng chưa đồng bộ nên vẫn phải dùng hai loại”, chị Hoa nói.

Với những người làm nghề tự do, xe máy vẫn là lựa chọn duy nhất. Anh Quân (shipper tại khu vực Hai Bà Trưng), nói: “Xe điện tiết kiệm. Tôi chạy 150 km mỗi ngày”.

Song song, ô tô cá nhân tiếp tục tăng nhanh. Trên các tuyến Tố Hữu, Láng Hạ, Lê Văn Lương, lượng xe bốn bánh tạo thêm áp lực lên mặt đường vốn hạn chế. Các hàng xe nối dài trên các tuyến đường lớn cho thấy xu hướng sử dụng ô tô đang lan rộng, đặc biệt ở nhóm gia đình trẻ.

Xe buýt và buýt điện hoạt động đều nhưng không chiếm ưu thế trong tổng thể. Lượng hành khách ổn định nhưng chưa đủ lớn để giảm tải đáng kể cho hệ thống giao thông cá nhân.

Trên các trục đường chính, hàng trăm xe máy và ô tô chen chúc, nối đuôi kéo dài, biến giao thông Hà Nội thành nỗi ám ảnh ngột ngạt, ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian di chuyển và nhịp sống người dân Thủ đô mỗi ngày.

Cuối năm 2025, dòng xe điện bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trên đường phố Hà Nội, nhưng đó vẫn chỉ là những chấm phá nhỏ. Bức tranh giao thông Thủ đô vẫn bị thống trị bởi hàng triệu chiếc xe máy xăng cũ, tạo nên áp lực quá tải thường trực và thách thức lớn cho mục tiêu "xanh hóa" phương tiện.

Từ ngày 1/7/2026, Hà Nội dự kiến thí điểm vùng phát thải thấp tại 9 phường nằm trong vành đai 1, gồm: Hai Bà Trưng, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Ô Chợ Dừa, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Ba Đình, Giảng Võ, Ngọc Hà và Tây Hồ. Đáng chú ý, đây sẽ là lần đầu tiên thành phố cấm xe mô tô, xe gắn máy lưu thông vào các vùng này. Lệnh cấm được áp dụng theo khung giờ, thời điểm cụ thể hoặc giới hạn hẳn khu vực, buộc người dân phải thay đổi thói quen đi lại.