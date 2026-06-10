Nissan hợp tác lắp ráp xe cùng đối tác Trung Quốc

Nhằm tối ưu hóa công suất nhà máy Sunderland, Nissan đã ký thỏa thuận sơ bộ để gia công các dòng xe du lịch của tập đoàn Chery (Trung Quốc) ngay tại xứ sở sương mù từ năm 2027. Theo nguồn tin từ Reuters, sau khi công bố thương vụ bán lại các nhà máy tại Nam Phi cho Chery vào tháng 1 vừa qua, hãng xe Nhật Bản Nissan lại tiếp tục tiến thêm một bước đi chiến lược mới.

Thỏa thuận không ràng buộc vừa được ký kết cho phép Nissan sản xuất các mẫu xe du lịch của thương hiệu Trung Quốc để cung ứng riêng cho thị trường Anh. Đáng chú ý, toàn bộ dây chuyền tại nhà máy Sunderland – thủ phủ sản xuất có tuổi đời hơn 4 thập kỷ – vẫn sẽ thuộc quyền sở hữu hoàn toàn của Nissan. Theo kế hoạch dự kiến, hãng xe Nhật Bản sẽ bắt đầu vận hành dây chuyền sản xuất xe Chery tại "Dây chuyền 1" (Line One) của nhà máy Sunderland vào năm tài chính 2027.

Trong khi đó, các dòng sản phẩm chủ lực mang tính bản sắc của hãng bao gồm Leaf, Juke và Qashqai sẽ được quy hoạch và dồn lực sản xuất đồng bộ tại "Dây chuyền 2" (Line Two). Mặc dù giữ vị thế là nhà máy sản xuất ô tô lớn nhất Vương quốc Anh với quy mô nhân sự khoảng 6.000 công nhân (dự kiến toàn bộ lực lượng lao động này vẫn được giữ lại), Sunderland lại đang rơi vào tình trạng "đói" đơn hàng trầm trọng.

Nissan đã ký thỏa thuận sơ bộ để gia công các dòng xe du lịch của tập đoàn Chery (Trung Quốc).

Số liệu từ The Guardian cho thấy, nhà máy này sở hữu năng lực sản xuất tối đa lên đến 600.000 xe/năm, nhưng sản lượng thực tế năm ngoái chỉ đạt vỏn vẹn 273.000 xe (giảm 3% so với cùng kỳ năm trước). Cái bắt tay với Chery được kỳ vọng sẽ giúp Nissan lấp đầy công suất dư thừa, đồng thời đánh dấu cột mốc lịch sử: Lần đầu tiên các dòng xe phổ thông của Trung Quốc được lắp ráp quy mô lớn ngay trên đất Anh.

Bước đi này nằm trong chiến lược tổng thể của các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc nhằm thiết lập các căn cứ địa sản xuất ngay tại lục địa già. Việc nội địa hóa sản xuất giúp họ né tránh các hàng rào thuế quan nhập khẩu ngày càng nghiêm ngặt, đồng thời tối ưu hóa chuỗi cung ứng logistics.

Sức hút của làn sóng xe Trung Quốc tại châu Âu đang ngày một hiện hữu. Thống kê giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 4 năm nay cho thấy, các sản phẩm đến từ Chery, Jaecoo, Jetour và Omoda đã chiếm tổng cộng 2% thị phần xe mới bán ra trên toàn thị trường châu Âu. Trong đó, một điểm sáng đáng chú ý là mẫu Jaecoo J7 đã xuất sắc trở thành dòng xe bán chạy nhất thị trường Anh vào tháng 3 vừa qua.