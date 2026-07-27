Mô tô giá mềm sở hữu phanh Brembo, phuộc Marzocchi cùng động cơ 554cc

Tornado 550 là mẫu xe thể thao có thiết kế full-fairing của Benelli, được phát triển tại trung tâm thiết kế của hãng ở Pesaro, Italy và sản xuất tại Trung Quốc. Benelli hiện thuộc Tập đoàn Qianjiang của Trung Quốc từ năm 2005. Tên gọi Tornado được kế thừa từ dòng Tornado 900 từng xuất hiện trong giải đua Superbike thế giới vào đầu những năm 2000, tuy nhiên Tornado 550 sử dụng nền tảng kỹ thuật hoàn toàn khác với mẫu xe tiền nhiệm.

Xe được trang bị động cơ 2 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 554 cc, làm mát bằng dung dịch. Động cơ này có công suất tối đa 56 mã lực (41 kW) tại 8.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 54 Nm tại 5.500 vòng/phút. Benelli phát triển động cơ này dựa trên nền tảng máy 500 cc hiện có của hãng với sự thay đổi về đường kính xi-lanh và hành trình piston.

Một điểm thay đổi trong cấu hình động cơ là việc sử dụng trục khuỷu góc 270 độ thay cho kiểu 360 độ truyền thống trên các động cơ 2 xi-lanh song song. Cấu hình này thay đổi khoảng đánh lửa giữa hai xi-lanh, tạo ra đặc tính âm thanh và vận hành khác biệt so với động cơ parallel-twin thông thường.

Sức mạnh động cơ được truyền tới bánh sau thông qua hộp số 6 cấp kết hợp bộ ly hợp chống trượt (slipper clutch). Ngoài phiên bản công suất đầy đủ 56 mã lực, Benelli cũng cung cấp phiên bản giới hạn công suất 48 mã lực (35 kW) nhằm đáp ứng quy định bằng lái A2 tại châu Âu.

Tornado 550 sử dụng khung thép dạng mắt cáo, trong đó động cơ đóng vai trò như một phần kết cấu chịu lực. Hệ thống treo phía trước gồm phuộc hành trình ngược Marzocchi đường kính 41 mm, có khả năng điều chỉnh toàn bộ các thông số. Phía sau là giảm xóc đơn có thể điều chỉnh tải trước lò xo và độ hồi.

Hệ thống phanh trên xe do Brembo cung cấp. Bánh trước sử dụng hai đĩa phanh nổi đường kính 320 mm kết hợp cùm phanh 4 piston gắn hướng tâm. Bánh sau sử dụng đĩa đơn 260 mm. Xe được trang bị ABS tiêu chuẩn, trong đó phiên bản dành cho thị trường Mỹ sử dụng hệ thống ABS hai kênh tối ưu theo góc nghiêng từ Bosch.

Tornado 550 sử dụng bộ lốp Pirelli Angel GT theo cấu hình nguyên bản, thuộc nhóm lốp sport-touring. Trọng lượng xe khi sẵn sàng vận hành đạt khoảng 198 kg. Bình nhiên liệu có dung tích 16,7 lít và chiều cao yên ở mức 800 mm.

Về trang bị điện tử, Tornado 550 được trang bị cụm đồng hồ TFT 5 inch, kết nối WiFi và Bluetooth, cổng USB-C, hệ thống kiểm soát lực kéo, hai chế độ lái cùng chức năng hiển thị áp suất và nhiệt độ lốp. Hệ thống đèn trên xe sử dụng công nghệ LED hoàn toàn, trong đó đèn định vị ban ngày được thiết kế dạng đường cong lấy cảm hứng từ hình ảnh nanh sư tử, biểu tượng của thương hiệu Benelli.

Tại Mỹ, Tornado 550 được phân phối với mức giá 5.999 USD - khoảng 158 triệu đồng.